Pětici zástupců má klub stolního tenisu HB Ostrov na mezinárodním WTT Youth Contender, který se hraje v Havířově. Významná akce, která nahradila oblíbený Junior & Cadet Open v Hodoníně, přilákala na sever Moravy na na dvě stě padesát hráčů a hráček z dvaadvaceti zemí.

Stolní tenista HB Ostrov Radek Skála. | Foto: Jaroslav Loskot

Barvy Havlíčkova Brodu a hlavně české reprezentace hájí v kategorii do devatenácti let Radek Skála a Ondřej Květon. Pro oba je to turnaj pravdy, protože právě na něm se do značné míry bude rozhodovat o nominaci na červencový evropský šampionát.