Místo v elitním týmu nedostává jen tak pro nic a za nic. Manažer Miroslav Jinek sice v posledních týdnech dává čím dál tím více najevo, že vedle legend chce dávat příležitost náctiletým, ale komu dá šanci, si dobře vybírá. V případě Ondřeje Květona ale moc neváhal. „Jeho zlepšení je patrné. Herní i žebříčkové,“ nechal se slyšet.

Mladík původem ze šumavských hvozdů se v posledních měsících vyprofiloval v asi největší talent českého stolního tenisu. V evropském žebříčku do sedmnácti let je pátý, v tom světovém figuruje na šestnáctém místě. „Ondra si šanci zaslouží. Není to jen o výkonnosti, ale také o přístupu k tréninku. Kolikrát se večer kouknu na kamery a zatímco ostatní odpočívají, on piluje servis. Dře na sobě víc než jiní,“ vysvětlil svou volbu manažer klubu. „To se hezky poslouchá. I když mně to pan Jinek neřekl. Slyším to poprvé od vás,“ uvedl talentovaný hráč.

Květon je prostě dříč, hráč s buldočí povahou. Proto je jeho výkonnostní vzestup tak strmý. Před rokem hrál převážně druhou ligu, v extralize sebral jen pět startů.

Letos měl v dresu Chebu výjimečnou sezonu. Odehrál deset zápasů s padesátiprocentní úspěšností. A to už něco znamená. „Už před sezonou jsem věřil, že bude přínosem pro tým. Jsem rád, že to potvrdil. V posledním zápase play-off porazil Martina Koblížka, čímž nás udržel ve hře o vítězství. Důležité body uhrál i v základní části,“ vyjádřil se na vrub spoluhráče a částečně i svěřence ostřílený David Štěpánek.

I samotný hráč si angažmá v západní výspě republiky pochvaloval. „Měli jsme dobrou sezonu. Asi nikdo nepočítal s tím, že skončíme druzí, také play-off jsme neměli špatné. Jen je trochu škoda, že jsme ještě nepřešli přes KT Praha,“ uvedl.

Závěr extraligy v příštím týdnu už proto bude sledovat jen v roli diváka. Nezaujatý ale rozhodně nebude. „Budu fandit Brodu, to je jasné,“ prohlásil.