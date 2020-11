V souvislosti s aktuálními opatřeními v zemi ale netuší, jak dlouho si ještě bude užívat tamních vynikajících podmínek. „Budeme zde minimálně do neděle a uvidíme, zda nám to tady také nezavřou. Ale my jsme mistři improvizace,“ směje se bezstarostně pražská rodačka.

Po minulé sezóně se spekulovalo, že skončí vaše spolupráce s Ondřejem Bankem. Můžete říct, zda je nadále součástí vašeho týmu?

Ondra bohužel spolupráci se mnou ukončil. Domluvili jsme se opravdu už po sezóně. Jeho důvody chápu, chtěl být více s rodinou, což respektuji. Říkal, že už si toho užil dost. Nejprve svoji profesionální kariéru, potom se mnou. Je to trošku monotónní život. Třeba dostane zase chuť do práce a vrátí se. Ale minimálně pro tuto sezonu se mnou spolupracovat nebude.

Prozradíte, kdo jej nahradí?

Rozhodila jsem sítě, a pomohl mi Red Bull. Mám nyní možnost získat do týmu vynikajícího kouče, který mi může opravdu pomoct. Kdo to je vám však zatím říct nemohu, mám to zakázané. A ani by to nebylo žádné vzrůšo, kdybych vám všechno řekla naráz. (směje se)

Jak se k této změně staví váš druhý kouč Tomáš Bank?

Tomaso je k tomuto hodně otevřený, za což jsem hodně vděčná. Vypadá to, že by mohli spolu dobře fungovat a podporovat se.

V jaké jste nyní situaci? Máte už nějakou představu o nejbližším závodním kalendáři? Příští víkend v Lech/Zuers byl přeložen…

Momentálně máme s týme hrubý plán závodů. Nevím však, jestli je již vše oficiálně potvrzené. Právě třeba Lech/Zuers nám přesunuli až na konec listopadu. Plánuji zůstat v Evropě, a pokud se nějaké závody uskuteční, tak je pojedu. Není důvod je vynechávat. V prosinci už je to potom nabitější, tam už do toho vstoupí i snowboard. A vypadá to i příznivě, že se tam závody moc nekryjí a snad to půjde i stihnout všechno. Závodit bych pak měla každý týden.

V jaké jste psychické pohodě, když žijete v podobné nejistotě?

Já s tím sotva něco mohu udělat. Hysterický může být můj tým, já budu jezdit tam, kde mě postaví na kopec. V podstatě se dá říci, že jsem v klidu.

Říkala jste: „Když budu v Evropě.“ Zvažujete i možnost přípravy mimo Evropu?

Těch variant je opravdu víc. Snažíme se najít tu nejlepší pro to, abych byla připravená především na sjezdy. To je nejnebezpečnější disciplína. Já nejsem typ, který by rád riskoval, proto to chci mít co nejlépe natrénované. Pokud jde o Ameriku, teď řešíme, jestli je vůbec možné tam jet.

Dá se tedy očekávat, že se budete letos ještě více soustředit na sjezdy?

To se ještě uvidí. Záleží také na tom, jak moc se mi to bude krýt se snowboardovými závody.

Do sezony jste vstoupila závodem v Söldenu, který vám vyšel. Jak jste si ho užila?

Závod splnil má očekávání bohatě. Toužila jsem po tom, dostat se do druhého kola, protože ráda hodně závodím. Měla jsem na závod dobrou přípravu, cítila jsem se dobře a myslím, že mi to pomůže do dalších závodů i v dalších disciplínách.

Hodně se o vás po loňské sezoně začalo hovořit jako o adeptce zisku trofeje v lyžařském Světovém poháru. Je to váš současný hlavní cíl?

Je to pro mě hodně atraktivní výzva. Opravdu je to jeden z mých dlouhodobých cílů. Vždyť je to hezká věc, ten glóbus. (směje se) Doma mám na poličce hodně místa. A než tam dávat nějaký kytky… V rámci dekorace bytu a udržení nějaké pozitivní energie by se mi tam hodil další bratříček k těm snowboardovým.

Máte s ohledem na tyto ambice jasno, zda jsou pro vás lyže už jasnou prioritou? Nebo nadále hodláte kloubit obě disciplíny?

Upřímně, já o tom takto nepřemýšlím. Mám to tak, že se rozhoduju závod od závodu. Trenéři mají plán, ale já jedu spíš podle svých pocitů. Co chci, to jedu. Ráda bych ale dělala i nadále oba sporty. Letos se navíc nekryjí ani mistrovství světa. Takže si myslím, že bych mohla odjet oba šampionáty.