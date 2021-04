K pěti tradičním závodům přibyl v letošním itineráři jeden nový. Triatlonový pohár pořádaný Běžcem Vysočiny by měl odstartovat v polovině června právě novinkou na Křemešníku. Z rozšíření seriálu má jeho šéf Bohumil Novák radost.

Pokud by pořadatelům plán vyšel, po deseti letech by si milovníci triatlonu mohli užít šest závodů během léta. Naposledy takovou porci nabídl rok 2011. Od té doby se střídalo pět nebo čtyři výzvy v rámci Triatlonového Poháru Běžce Vysočiny.

Pohár triatlonu BV 2021

12. 6. Křemešnický triatlon (plavání 0,25/kolo 10/běh 4)

3. 7. Triatlon Kněžice (0,4/26/4)

24. 7. Melechovský triatlon (0,4/35/6,5)

1. 8. Jihlavský triatlon (0,6/20/5)

7. 8. Dřevěný muž/žena Luka n. J. (0,5/25,5/5,5)

22.8. Triatlon Krucemburk (0,5/21/4,5)

V posledních dvou ročnících se nezávodilo v Lukách, kvůli opravě komunikace, po které se jezdí na kole, a loni tak trochu i kvůli pandemii koronaviru. Letos ale „dřevěňák“ na programu je, i když s otazníkem! „Máme ho v rozpisu, ale teď vám nedokáži říci, jestli bude. Zatím se neví,“ není si jistý šéf Běžce Vysočiny Bohumil Novák, kterého naopak těší jiný fakt. A to zařazení nového klání. „Přihlásil se Křemešník. Mají zájem být součástí našeho poháru, to jsme samozřejmě uvítali,“ mne si ruce Novák.

Jde o čtvrtý ročník terénního triatlonu pod názvem Křemman ve Vyskytné, který má zázemí v tamním kempu, a nabízet bude dvě varianty závodů. Hobby a sport. „I když už začíná v červnu a zasahuje do těch běžeckých závodů, tak by snad neměl být problém s tím, že by si triatlon a běh navzájem závodníky kradli. V pátek se běží v Opatově, což je navíc daleko od Křemešníku, kde se závodí v sobotu. Myslím, že někteří by zvládli oba dva dny,“ nevidí Bohumil Novák problém v nabitém programu.

Teď ještě aby se situace zlepšila a byla vůbec možnost závodit ve vodě, na kole a na závěr v běhu. „Musí zabrat očkování zabrat. Doufám, že se ta hladina v nemocnicích sníží a my budeme moci závody uspořádat,“ přeje si hlavní organizátor Triatlonového poháru.