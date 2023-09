Další dvě soutěžní utkání čekají v závěru září havlíčkobrodské stolní tenistky. HB Ostrov hostí ve čtvrtek 28. září Hradec Králové a o den později ostravský klub KST. Oba zápasy začínají v osmnáct hodin.

Stolní tenistky HB Ostrov hostí ve čtvrtek 28. září Hradec Králové a o den později ostravský klub KST. Oba zápasy začínají v osmnáct hodin. | Foto: ČAST/Jaroslav Odstrčilík a TJ Ostrava

HB Ostrov jde do zápasů jako lídr extraligy a postavení by chtěl upevnit. „Chtěli bychom přidat další výhry,“ vzkázal trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

V extralize má za sebou HB Ostrov tři vítězná utkání. Teď si havlíčkobrodský klub zpestřil program startem v úvodní fázi Ligy mistryň v Moravském Krumlově, kde dvakrát vyhrál a dvakrát prohrál. „Start na turnaji v Moravském Krumlově bude pro nás spíš výhodou,“ odhadoval trenér havlíčkobrodských žen.

Na nejbližší dvě extraligová utkání počítá Bohumil Vožický se stejnými hráčkami, které hrály v Moravském Krumlově. K dispozici tak budou Zdena Blašková, Tatiana Kukuľková, Linda Záděrová a Veronika Poláková.

Hradec Králové má za sebou rovněž tři extraligová utkání. Postupně vyhrál, prohrál a remizoval a v tabulce je čtvrtý. Zápasy odehrála trojice Hana Kubátová, Olesia Stakhová a Tereza Bártová, sestava se proti minulé sezoně vůbec nezměnila.

Ostrava KST letos do extraligových bojů ještě nezasáhla. Loni patřil tento klub v extralize k nejlepším, v základní části skončil druhý, v play off došel do semifinále. Na soupisce má stejné hráčky, které se o loňské výsledky postaraly, hrát by tak opět měly Tamara Tomanová, Helena Sommerová a Nikita Petrovová.