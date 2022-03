V barvách HB Ostrov by mělo do mistrovských bojů zasáhnout dvanáct mužů a čtyři ženy. Nechybí ani opory extraligového mužstva Tomáš Tregler, který je nasazený jako čtyřka do hlavní soutěže ve dvouhře, Dmitrij Prokopcov a Michal Obešlo. „Na mistrovství budeme mít žhavá želízka na nejvyšší příčky, kluci chtějí dojít co nejdál,“ poznamenal trenér HB Ostrov Bohumil Vožický, který rovněž zasáhne do mistrovských bojů. „Chci hrát čtyřhru, podmínkou je start ve dvouhře,“ upřesnil k systému republikového šampionátu.