„Chyběly mi v závěru síly. Měla jsem krizi po půlce závodu a už jsem se z toho nedostala,“ posteskla si závodnice pražské Dukly.

Ve stokolovém klání na 25 kilometrů s deseti bodovanými sprinty útočit, jenže soupeřky ji vždy dohnaly. „Někdy po člověku nejdou, jindy to sjedou. Jsem zklamaná. Byla jsem asi v začátku víc aktivní, než jsem chtěla, ale nemá mě to ovlivnit do druhé půlky. Šlo spíš o utrpení,“ hlesla mistryně světa z bodovačky v Minsku před šesti lety.