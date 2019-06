Malý poslal homerunem české softbalisty do čtvrtfinále, kde narazí na Kanadu

Havlíčkův Brod /FOTOGALERIE/ - Nejdůležitější utkání pro české fanoušky softballu se dohrálo v Hippos aréně jako poslední, a že bylo na co se dívat! Čeští reprezentanti v posledním zápase skupiny narazili na Kubu a aby mohli pomýšlet na čtvrtfinále, tak museli zaoceánského soupeře porazit. A to se podařilo, ale bylo to drama až do konce. Vítězství 5:4 zařídil homerunem v dohrávce sedmé směny Marek Malý.

ČR - Kuba 5:4 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 2:2) Oba týmy vstoupily dobře do posledního zápasu, když si v první směně připsaly po jednom bodu. Česká reprezentace poté byla o něco lepším týmem, což se projevilo i na skóre. Češi se totiž dostali do vedení o dva body. Jenže když Kuba měla nůž na krku, přišel v šesté směně homerun a v té sedmé otočení stavu a vedení o jeden bod. Česko však mělo dohrávku. David Mertl si vystál metu zdarma a na pálku se postavil Marek Malý. Ten chtěl nejprve ulívat, ale míč se dostal jen do foul ballu. A všichni čeští fanoušci za to musí být rádi. Malý se totiž opřel hned od dalšího míče, který skončil až za homerunovým plotem. Byly z toho dva stažené body a vítězství pro Česko, které postupuje ze čtvrtého místo a ve čtvrtfinále si zahraje s Kanadou.

