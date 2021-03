Dvojkou Chebu je zkušený David Štěpánek, který ještě loni hrál za Brod první ligu a v klubu má smlouvu jako trenér mládeže. Pak je tu trio mladíků Ondřej Květon, Jakub Slapnička a Šimon Jadrný. Ti jsou součástí akademie HB Ostrov a v Chebu jen na střídavé starty.

O to více šokující je pohled na tabulku extraligy po základní části. Za suverénním Havlíčkovým Brodem je druhý právě Cheb. „Máme dobré béčko,“ směje se manažer vysočinského klubu Miroslav Jinek.

Radost z toho má i kouč HB Ostrov a zároveň šéftrenér akademie Bohumil Vožický. „Hezky se na tabulku kouká. Cheb je pro nás spřátelený oddíl. Fandíme mu,“ přitakává.

Spolupráce mezi kluby nemá sice dlouhou historii, ale zároveň není ničím úplně novým. Radek Skála, v současné době už skoro stabilní hráč prvního týmu HB Ostrov, si loni v Chebu odkroutil první extraligovou sezonu, šanci tam dostal i Ondřej Květon. „O toho měl Cheb zájem i letos, protože ho tam dobře znají,“ vysvětluje manažer. Není divu, Květon pochází ze Šumavy a do Chebu to má stejně daleko jako do Havlíčkova Brodu.

Střídavým startem tohoto hráče to ale v létě mohlo skončit. Západočeši chtěli skládat kádr s velkými jmény. „Měli zájem o Tomáše Treglera, kterého jsme jim vyfoukli. Pak tam měli jít dva hráči z Ruska,“ vypráví Miroslav Jinek a pokračuje: „Už tehdy jsem říkal Petrovi Gavlasovi, který ten tým skládal, že bych vzhledem k situaci a možnosti, že budou zavřené hranice, na Rusy moc nespoléhal.“

Stalo se. Proto v létě do Havlíčkova Brodu dorazila žádost o hráčskou výpomoc. Její součástí se stali mladíci a skoro padesátiletý David Štěpánek. Ten je patrně nejpříjemnější překvapením celé extraligy. „Shodil několik kilo, tvrdě na sobě pracuje. Jeho výsledky nejsou náhodné,“ klaní se parťákovi a zároveň soupeři Bohumil Vožický.

Vzhledem k tomu, jak dopadla základní část soutěže, není rozhodně vyloučené, že se spřátelené kluby potkají ve finále play-off. „V tom nechci předbíhat, ani jeden z nás tam ještě není,“ neuvažuje dopředu kouč HB Ostrov, ale zároveň potvrzuje, že by to byl splněný sen: „Takové finále bych si přál. Bylo by to potvrzení, že stolní tenis v Havlíčkově Brodě děláme dobře.“

Tak jako tak, HB Ostrov na letošní spolupráci s Chebem vydělá. Hráči z akademie měli původně nastupovat především v zápasech první ligy. Že nakonec sbírají zkušenosti o patro výše, je velké plus. „Kromě extraligy se žádná soutěž nehraje a kvůli tomu spousta mladých stojí. Naši hráči dostali báječnou příležitost. Jiné kluby nám to závidí,“ těší Bohumila Vožického.