Manažer ho popíchl. Obešlo se v odvetě pomstil

Dvakrát škoda, že nemohli do haly diváci. Stolní tenista Michal Obešlo v zápase extraligy po řadě nádherných výměn a čtyřech setech zdolal jmenovce Michala Blinku na nasměroval svůj HB Ostrov k pohodové výhře nad Libercem. A také se pomstil. S Blinkou před čtyřmi měsíci prohrál. Co prohrál, soupeř ho doslova zničil. „Dostal jsem od něj 3:0. Bylo to rychlé, že jsem skončil pomalu v suchém triku,“ vzpomenul, jak se tehdy pakoval od stolu.

Michal Obešlo se pomstil. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Vyhnout se soupeři šlo, ale Michal Obešlo si druhou šanci vyloženě přál. Sám si právě o tohoto soupeře řekl. „Chtěl jsem s ním hrát. Stál jsem o odvetu i proto, že jsem tu prohru měl od Míry Jinka (manažer HB Ostrov – pozn. aut.) pořád na talíři,“ zmínil důvod, proč se na zápas připravoval obzvláště důkladně. Lehké to i tak nebylo. V září měl velké potíže s nepříjemným servisem, navíc Blinka drží pálku v levé ruce. „Jsou leváci, kteří mi nevadí a pak ti, kteří mi nesedí. Blinka je jedním z nich. Navíc servis má opravdu hodně nepříjemný,“ svěřil se. Zápas se tentokrát vyvíjel ve prospěch Obešla. Získal první set a i když další ztratil, ovládl dramatickou a hlavně klíčovou třetí sadu. „Neřekl bych, že jsem na něj našel recept. Celý zápas byl hodně vyrovnaný. Mně se víc dařilo v koncovkách setů a měl jsem v nich i štěstí,“ skromně poznamenal. Až na první zápas to bylo poměrně jednoznačné, hodnotil trenér HB Ostrov Vožický Přečíst článek › Blinka se ale nevzdával. Čtvrtý set byl vyvrcholením dramatu. Havlíčkobrodský hráč v něm vedl 6:2 a 8:5, pak ale ztratil rytmus, udělal několik chyb a musel odvracet tři setboly. „Při jednom jsem byl na servisu. Tam jsem vyloženě zariskoval, to si vybavuji. Další už jsem hrál opatrněji,“ promluvil na téma likvidace výhod soupeře. Bojovnost přinesla kýžený efekt, čtvrtý set vyhrál 16:14 a tím i celý zápas. Havlíčkův Brod po pohodové výhře nad Libercem (3:0) drží druhou příčku tabulky. Je ale jediným, kdo zatím neztratil ani bod. Neplatí to už o TTC Ostrava, jemuž nevyšlo utkání v Praze s El Niněm. První zůstal jen kvůli tomu, že má odehráno více zápasů. „Hráli v sobotu dvě hodiny před námi. Kluci to sledovali, já moc ne, ale hlásili, jak se to vyvíjí. Výsledek je pro nás dobrý, přesto bychom měli koukat především sami na sebe,“ upozornil Michal Obešlo.

