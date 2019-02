Inzell (od zvláštního zpravodaje Deníku) – Má splněno. „Už mohu být v klidu,“ prohlásila česká rychlobruslařka Martina Sáblíková po zisku osmnáctého titulu mistryně světa ve čtvrtečním závodě na tři tisíce metrů. Do sobotního závodu na pět kilometrů přesto půjde s touhou vybojovat další zlatou medaili. V neděli se potom na dráze v Inzellu představí i zbylí členové české reprezentace.

Martina Sáblíková na tréninku. | Foto: Sport Invest

Bylo to famózní představení. Na medaili musely rychlobruslařky zajet čas pod čtyři minuty. Ještě i čtvrtá Nizozemka Carlijn Achtereekte překonala rekord dráhy. Zlatá medaile pro Martinu Sáblíkovou jen nejen proto nesmírně cenná.

Po všech peripetiích posledních dvou sezon si drobná sportovkyně z Vysočiny svůj další triumf užívala. „Po závodě jsem se vyjela na kole, dala si dvě večeře, a potom jsme s holkama blbly s medailí. Ale byla jsem hodně unavená, spát jsem šla okolo půlnoci. Spala jsem dobře,“ prozradila usměvavá Sáblíková po pátečním lehkém tréninku.

Na něm už spřádala plány na sobotní start. Na svoji parádní disciplínu, závod na pět tisíc metrů. „Bude to těžký závod,“ tuší obhájkyně trofeje na této trati, která pojede o jubilejní desátý triumf v řadě. „Nad tím vůbec nepřemýšlím. Už mohu být po čtvrtku v klidu, mám tady splněno a jsem ve výborné náladě. Na trať ale ani tak nepůjdu s tím, že bych to chtěla jenom odjet. Zatím se mi tady jezdí fajn, tak snad to ještě jeden den vydrží,“ slibuje Sáblíková, že se o titul popere.

Mistrovství světa vyvrcholí v bavorském Inzellu v neděli, kdy budou na programu závody na 1 500 metrů (Nikola Zdráhalová) a s hromadným startem (Nikola Zdráhalová, Natálie Kerschbaummayr, Jakub Kopřiva).

Pozornost bude upřena především na Nikolu Zdráhalovou, která v minulé sezoně pravidelně atakovala na vrcholných akcích elitní desítku výsledkové listiny.

Na olympiádě v Koreji právě v závodě s hromadným startem skončila dokonce osmá.

O podobném umístění hovoří opatrně i nyní. „Po prodělané nemoci jsem na tom nejlépe za celou sezonu,“ věří si Zdráhalová. „Cítím se v pohodě, ale všechno se ukáže až přímo v závodě.“