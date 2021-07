Hráči HB Ostrov letos vyhráli extraligu.Zdroj: Jaroslav Loskot

Tým mužů před rokem dotlačil zpátky do extraligy, posílil ho a hned získal titul. Tady se zdá být splněno. Chyba. „Rád bych další tituly, ale hned v příští sezoně to bude hodně těžké. Soupeři neskutečně posilují. To je ale dobře, soutěži jako takové to pomůže,“ vyjádřil se.