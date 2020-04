Soutěž, která je určena především pro amatérské sportovce, čítá celkem šest kapitol. Tu první měla napsat Vilémovická 120ka. Ta je na programu na konci dubna, ale všem už je jasné, co se stane. „Počítáme s tím, že ji nebudeme moct uspořádat v plánovaném termínu. Je hodně pravděpodobné, že závod přesuneme a vymyslíme náhradní termín, který ještě zatím není přesně určený. Vypadá to, ale na podzim,“ řekl Marcel Pašek, který je předsedou pořádajícího spolku Melechov z.s.

Další díly melechovského seriálu zatím zůstávají v platnosti. „Přeci jen to nemá cenu teď řešit. Nevíme, co bude za týden nebo za dva. Rozhodně nemá smysl teď něco rušit, ani vymýšlet. Doufáme, že ty další závody, které jsou až v červenci, už se uskuteční,“ přeje si Pašek.

Odkládání dalších závodů by totiž podle něj mohlo nadělat pěknou paseku. „Problém by byl spíš v tom, že se pak bude krýt hodně dalších závodů, kdy pak všichni budou hledat náhradní termíny. Bude docházet k velké tlačenici,“ uvědomuje si Pašek a dodává: „Nechceme závody moc vypouštět, nebo pohár zkracovat. Pokud to bude jen trochu možné, tak bychom chtěli odjet pohár v plném formátu.“

Závodníci přeci jen přes zimu měli možnost trénovat ve velkém. „Mají přeci jen přes zimu, která byla příznivá, natrénováno. Zima byla jaká byla, mohli běhat, jezdit na kole, tak budou natěšení a chtěli by to prodat a momentálně nemají kde,“ přiznal Pašek.

Původní program

25.4. VILÉMOVICKÁ mtb120

11.7. KOLEM MELECHOVA

25.7. TRIATLON MELECHOV

29.8. XTR MELECHOV

10.10. BĚH ŠEPTOUCHOVEM

31.10. XKROS STVOŘIDLA