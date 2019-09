VÝSLEDKY

Žáci – kategorie do 38 kg: Zvolánek Patrik, 2.místo. Hanousek Jan, 3.místo. Do 41 kg: Hauser Jakub, 5.místo. Do 44 kg: Langer Marek, 5.místo. Do 52 kg: Zvolánek Matěj, 5.místo. Do 57 kg: Miksa Patrik, 2.místo. Do 62 kg: Kořán Jiří, 1.místo. Do 68 kg: Kučera Filip, 2.místo. Benc Jan, 4.místo. Kadeti – kategorie 65 kg: Chadim Jan, 9.místo. Do 71 kg: Čapek Jiří, 2.místo. Do 80 kg: Hakl Tadeáš, 1.místo. Do 110 kg: Sarkisjan Artur, 2.místo.

Družstva

1. Ternopil (Ukrajina)

2. H. BROD

3. Heracle (Rumunsko)

4. Frankfurt (Německo)

5. Hodonín

6. Levski Sofia (Bulharsko)

7. Chomutov

V polovině září si přivezli havlíčkobrodští mladí zápasníci sedm medailí z polské Poznaně. Turnaje se zúčastnilo 170 zápasníků z Polska, Čech, Dánska, Lotyšska, Holandska a Litvy. Broďáků odjelo osm a celkem vybojovali sedm medailí – 4 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile.

VÝSLEDKY

Žáci – kategorie do 42 kg: Hauser Jakub, 2.místo. Do 52 kg: Zvolánek Matěj, 1.místo. Do 57 kg: Miksa Patrik, 1.místo. Do 62 kg: Kořán Jiří, 3.místo. Do 68 kg: Benc Jan, 3.místo. Nad 85 kg: Sarkisjan Artur, 1.místo.

Mladší žáci – kategorie do 46 kg: Satrapa Václav, 1.místo.