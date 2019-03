Michal Prášek vstupuje do sezony s novou motorkou

Havlíčkův Brod – Necelé tři týdny zbývají do startu sezony motocyklového závodníka Michala Práška, která pro něj bude už třiadvacátá. Havlíčkobrodský jezdec letos opět naskočí do šampionátu Alpe Adria a do mezinárodního mistrovství České republiky na přírodních okruzích.

Michal Prášek letošní sezónu odjede na nové motorce. | Foto: archiv Michala Práška

Do letošní sezóny vstupuje s novou motorkou. „Máme novou motorku BMW S 1000RR, včetně závodní elektroniky, což je pro nás určitě super výzva, protože jsme znovu ve hře bojovat o ty nejvyšší příčky,“ řekl samotný brodský závodník, který by velmi rád navázal na výsledky z minulosti. „Kdy jsme vyhráli třikrát po sobě šampionát Alpe Adria ve třídě Superstock 1000 a dvakrát za sebou české přírodní okruhy té nejsilnější třídě Superbike,“ přeje si Michal Prášek. Tomu se dostalo za jeho výkony velkého ocenění. „Autoklubem České republiky byl vybrán do reprezentace, což je pro sportovce opravdu velká motivace hájit barvy České republiky,“ odvětil novopečený reprezentant z Havlíčkova Brodu. „Budu se snažit odměnit těmi nejlepšími výsledky,“ dodal Prášek. Jeho tým bude mít teď plné ruce práce s přípravami na aktuální sezónu. Ta totiž startuje už 12. dubna na Masarykově okruhu v Brně. „S novou motorkou jsme museli absolvovat školení v Německu ohledně nové elektroniky,“ prozradil Prášek, který absolvuje testování v Chorvatsku na okruhu Grobnik. „Na ten mám nádherné vzpomínky, kde se mi loni při závodech podařilo zajet traťový rekord,“ dodal Prášek. Havlíčkův Brod se rozloučil se sezonou. Žihadla slaví Přečíst článek › Alpe Adria 26.-28. duben Slovakia Ring (Slovensko) 31.květen – 2.červen Assen (Nizozemí) 28.-30. červen Pannonia-Ring (Maďarsko) 19.-21. červenec Oschersleben (Německo) 23.-25. srpen Grobnik/Rijeka (Chorvatsko) 27.-29. září Most (Česká republika) MMČR na přírodních okruzích 4.-5. květen Slovácký okruh (Staré Město) 18.-19. květen 300 zatáček Gustava Havla (Hořice) 8.-9. červen Cena města Jičína (Jičín) 29.-30. červen Okruh Františka Bartoše (Radvanice) 13.-14. červenec Zlatý kahanec na Těrlickém okruhu (Havířov) 13.-15. září Hradec Králové (Hradec Králové) 27.-29. září Most (Most)

Autor: Edita Palkovičová