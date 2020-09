Celý závodní víkend se podle Práškových slov vydařil, k čemuž přispělo i horké letní počasí. Jistým „zpestřením“ byla v sobotu v noci silná bouřka, která poničila nemálo stanů účastníků závodů, avšak ani to nikomu neubralo ze závodního nadšení.

Michale, jak jste si závody v Trenčíně užil?

Na závody jsem se hodně těšil. V současné situaci je každý rád, že může závodit, a tak se zde sešlo hodně silných jezdců.

Jaký byl víkendový program?

V pátek se jely dva volné tréninky a první kvalifikace, kde jsem zajel nejrychlejší časy. Pěkně jsme si zajezdili s Márou Červeným a německým závodníkem Davidem Datzerem. Už po těchto jízdách jsme si však říkali, že tahle trať je hodně technická, a tak nebude snadné předjet jezdce o kolo. V sobotu ráno se jela druhá kvalifikace, kterou se nám podařilo vyhrát. Do závodu jsem startoval z prvního místa.

Popište sobotní závod.

Rozjezd se mi tolik nevydařil, ale měl jsem v plánu zajet si několik kol v první trojici, chvilku se jich držet, a pak zkusit zatáhnout. Bohužel jsem se nedokázal včas dostat do vedení a jakmile jsme dojeli jezdce o kolo, tak nás hodně roztrhali. Po několika kolech se mi podařilo dojet a předjet Máru Červeného, ale na Davida Datzera jsem stíhací jízdou, při které jsem zajel nejrychlejší kolo závodu, neustálým předjížděním jezdců o kolo, které jsem vychytal v těch nejsložitějších místech, prostě nedosáhl. Já tak dojel druhý. Musím přiznat, že jsem byl sám na sebe hodně naštvaný. O to větší však byl můj úmysl vyhrát nedělní závod.

Což se podařilo…

Zvolil jsem jinou strategii. Přestože se mi starty moc nedaří, tenhle se mi povedl hodně slušně. Do první zatáčky jsem najížděl na druhém místě za Márou. Mára jel velmi dobře a po mé chybě, kdzž jsem přebrzdil zatáčku, a propadl se na čtvrté místo, jsem věděl, že budu muset jet na hranici svých možností, abych ho dojel. Dvě zatáčky na to však Mára upadl a já se během dvou kol, ve kterých jsem musel předjet Tomáše Borovku a Davida Datzera, kteří jeli hodně dobře, dotáhl na vedoucí pozici. Tu jsem si udržel až do cíle. Byl to krásný závod, který jsem si skutečně užíval.

Takže spokojenost?

Celý víkend opravdu beru za hodně vydařený. Chtěl bych moc poděkovat Pavlovi Roháčovi, šéfovi týmu Roháč & Fejta motoracing, všem naši sponzorům, kteří nás i v takhle těžké době podporují. Moc si toho vážíme. Také všem týmovým kolegům a skvělé partě, která byla na závodech, přátelům a fanouškům za podporu. Veliké díky patří Milošovi Balážovi a jeho týmu za skvěle připravené závody.