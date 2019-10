„Jsou to převážně týmy, které mají obrovské mládežnické základny a mohou si dovolit hrát soutěž s hráči narozenými ve stejném ročníku, tedy s ročníky 2007. Náš tým je složený z hráčů narozených 2009 až 2007 a na první pohled jsou patrné výškové, tak i váhové rozdíly. S tím je spojena i pohybová vyzrálost, vytrvalost a samozřejmě i rychlost,“ upozornil brodský kouč Lukáš Hartman. I z tohoto důvodu bude pro Broďáky aktuální sezona velice těžká. Takže střed tabulky by brali jako splněný cíl.

H. BROD – PARDUBICE 41:103 a 35:115

„Na úvod nás přijel do Kotliny prověřit jeden z nejlepších týmů v republice, který pravidelně sbírá medaile na MČR a tak musím sportovně přiznat, že naše výhra by se rovnala jackpotu v loterii. Čekali jsme ale, že naše hra bude podstatně lepší a soupeři cíl hodně znesnadníme. Opak byl ale pravdou. Pardubice nám ukázali, kdo je na hřišti pánem a v podstatě nám nedali šanci je prověřit. To jsme jim ovšem svým nedbalým přístupem velice usnadnili. Nejen že se nám nedařilo zakončovat z jednoduchých pozic a naše přihrávky téměř vždy skočily v rukách soupeře, ale největší rozdíl byl v přístupu a snaze. Zatím co Pardubice „jezdily“ od koše ke koši, naši hráči jen odevzdaně chodili a sbírali míče, jenž propadly obroučkou a že jich bylo požehnaně. Pardubice nám tak na úvod sezony nadělily dvě kruté porážky,“ řekl k dvojutkání trenér Brodu Lukáš Hartman.

HOLICE – H. BROD 43:76 a 53:76

„Výhra se nerodila nijak lehce, ba naopak, hlavně v prvním zápase to byla velká dřina. Zbytečná nervozita, téměř nulová obrana a obavy cokoliv udělat s míčem, takřka všem svazovala ruce i nohy a tak výhru na svoji stranu strhli naši hráči a hráčka, až vydařenou pětiminutovkou v poslední čtvrtině. O přestávce mezi zápasy konečně všichni pochopili, že soupeř je tak dobrý, jak mu to svým výkonem dovolíme. Do druhého zápasu jsme tak vlétli jako uragán a ve 4. minutě byl stav 2:16, následně 6:24, což byl konečně výkon hodný chvály. Začala se nám dařit obrana, přechod do rychlého protiútoku i zakončení. Rychle nám stoupla sebedůvěra a zbytek zápasu jsme dohráli v naší režii, kdy jsme v druhém utkání Holice lehce porazili,“ přiblížil další dvojzápas s Holicemi Hartman.

JAROMÍR ŠTĚPÁNEK