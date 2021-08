Mistři už se chystají na nový ročník extraligy. Každý z hráčů má jiný program

Stolní tenisté HB Ostrov, posledního vítěze extraligy, už jsou v plné přípravě na nový ročník. Trenér Bohumil Vožický čeká sezonu, ve které povede hodně trnitá cesta k obhajobě titulu. „Soupeři posilují, sledujeme to. Bude to vyrovnanější sezona, ale pro soutěž jako takovou je to dobře,“ svěřil se.

Trenér HB Ostrov Bohumil Vožický na loňské předsezonní tiskové konferenci. | Foto: Jaroslav Loskot

Tým jako celek zatím nesvolal. Hráči se připravují, ale každý z nich má individuální režim. „Dima je tady s námi v Brodě od začátku měsíce. Tráví tu teď hodně času, protože se zároveň věnuje i přípravě holek,“ uvedl kouč. Prokopcov naplno startuje svou trenérskou kariéru, v Havlíčkově Brodě jako šéftrenér přebral dívčí složku. Jako hráč ještě nekončí, i když se dá předpokládat, že hlavně v těch méně důležitých extraligových zápasech bude dostávat volno. Pět důvodů, proč je HB Ostrov mistrem. Náhoda tam místo nemá Přečíst článek › Na stolech Birell areny také piluje formu Tomáš Tregler, brodská jednička závěru předešlé sezony. „Teď do toho hodně šlape, trénuje tvrdě. Snaží si získat určitý náskok, protože na přelomu srpna a září čeká přírůstek do rodiny. Je jasné, že pak bude mít času méně,“ zmínil pochopitelné Vožický. Třetí člen základní sestavy Michal Obešlo se na sezonu chystal v Řecku, ale už se vrací. Čekají ho totiž reprezentační povinnosti. „Příští týden pojede na kemp do Havířova, po něm se zúčastní mezinárodního turnaje v Olomouci,“ zmínil kouč program dvaatřicetiletého borce. Brodský hráčský kvintet dotváří náctiletí Radek Skála a Ondřej Květon. Oba se v červenci zúčasnili evropského šampionátu, proto měli delší volno. V tuto chvíli už naplno trénují. Čekají je totiž další akce pod hlavičkou reprezentace.