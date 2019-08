„Poprvé v historii se na starém kontinentu představilo Mistrovství světa v softballe mužů. Světový šampionát se dosud vždy konal mimo Evropu a Česko jako dlouhodobě nejúspěšnější evropská softballová země uspělo v souboji s konkurenční nabídkou Spojených států. Česká softballová asociace získala pořadatelství mistrovství světa, které v červnu hostila Praha a Havlíčkův Brod. Pan Ladislav Šnelly byl hlavním organizátorem v našem městě a spolu se synem Dušanem se ujali této největší sportovní akce na výbornou. Za úspěšné pořádání Mistrovství světa v softballe mužů v Havlíčkově Brodě jim náleží velké poděkování,“ sdělila důvod slavnostního přijetí za město Havlíčkův Brod Erika Benešová.

Hippos aréna už má zkušenosti s několika mezinárodními akcemi. A že jich nebylo málo. Zároveň měly i velmi kladné ohlasy, a proto byl Havlíčkův Brod jasnou volbou pro Českou softballovou asociaci, aby dělal partnera pražské aréně SK Joudrs k pořádání letošního Mistrovství světa.

Vše začalo v roce 2006, kdy bylo v plánu uspořádat v Havlíčkově Brodě evropské mistrovství juniorů. „Kvůli němu se vlastně aréna stavěla,“ prozradil šéf havlíčkobrodského klubu Dušan Šnelly. A nové prostředí přineslo českým mladíkům štěstí. Získali totiž zlato. „Česká republika se blýskla také výbornou organizací. Havlíčkobrodští Hroši v čele s Dušanem Šnellym a za velké podpory lokálních autorit se organizace zhostili mimořádně zdařile a za to jim patří velký dík,“ zaznělo z úst představitelů softballové asociace.

Evropské šampionáty uspořádali Hroši hned třikrát. Ten první byl v roce 2010, na něm česká reprezentace vybojovala stříbro, když prohrála ve finále s Dánskem. O čtyři roky později už mohli Češi slavit na stejném místě zlato. Nejen že ho obhájili, ale stali se po patnácti letech prvním týmem, který dokázal mistrovství Evropy vyhrát na domácí půdě. Ve finále si poradili s Dánskem. „ Je to super! Kluci hráli výborně a jsem rád za to, jak k tomu přistoupili. Je to ale úžasné, že se nám povedlo vyhrát titul na domácí půdě jako první tým po 15 letech a že jsme prolomili tu sérii,“ řekl po výhře český kouč Tomáš Kusý.

Mistrovství světa v softballu mužů pořádá Mezinárodní softballová federace od roku 1966, v posledních letech jednou za dva roky. Nejčastějšími pořadateli jsou Spojené státy, Kanada a Nový Zéland. Tyto tři státy patří také mezi nejúspěšnější týmy na světových šampionátech. Na mistrovství světa se kvalifikuje celkem 16 týmů, Češi na nich hrají pravidelně od roku 1992. Dosud nejlepším umístěním reprezentace České republiky bylo 6. místo v roce 2000. V roce 2017 se týmu vedenému trenérem Tomášem Kusým podařilo probojovat do play-off, nejlepší evropský celek ale následně vypadl hned ve čtvrtfinále s Japonskem a obsadil konečné 7. místo.