Mistrovství světa se konalo od 12. do 13. října v holandském Leidenu. BM Fitness Havlíčkův Brod tam měl zastoupení hned ve dvou kategoriích. „Soutěžily jsme v kategorii kadet, tedy 11 až 13 let, a junior, 14 až 16 let. V juniorské kategorii holky odcvičily také moc pěkně a dá se říct bezchybně, ale ve finálovém kole nakonec braly páté a šesté místo,“ svěřila se vedoucí trenérka Božena Čapková

Mladší holčičky, které trénují Lucie Zelenková a Lucie Borovská, vybojovaly zlatou medaili. „Když naše kadetky porazily ruský tým a vyhrály, bylo to něco neuvěřitelného. Po sedmi letech jsme se dostaly na první místo. Skoro vždy jsme byly druhé právě za Ruskami. V kadetské a juniorské kategorii sedm let nikdo jiný než Rusky první nebyl. Naposledy naše kadetky v roce 2012, proto jsme neuvěřitelně šťastné,“ neskrývala nadšení Čapková.

Ani samotné sportovkyně nemohly uvěřit, že skutečně vyhrály. „Nevěřily tomu, dokud neuslyšely verdikt od moderátora. Jejich reakce byly nádherně, spontánní a tekly jim i slzy štěstí. Ostatně obrečely jsme to všechny,“ vyprávěla trenérka.

Na jarním mistrovství Evropy v polském Krakowě se děvčata umístila druhá. Rozhodly se to proto změnit. „Náš kadetský tým se tehdy umístil těsně za ruským. Pro nás trenéry byly ovšem vítězkami naše holky. Byly jsme z toho všechny zklamané, ale o to víc nás to nakoplo v tréninku na vrchol sezony, a to právě na mistrovství České republiky a mistrovství světa,“ prozradila Čapková.

Připravovaly takřka celý rok. „Vítězná choreografie se nacvičuje celý závodní rok, což je zhruba deset měsíců. Trenérky se vždy snaží vymyslet originální kroky, které by ladily s hudbou. Od začátku sezony se však dost věcí upraví a vylepší tak, aby to děvčatům sedělo na míru a odcvičily to na závodech co nejlépe,“ vysvětlila Čapková.

Píle se vyplatila a brodské aerobičky bodovaly i na mistrovství České republiky, které se konalo týden před světovým šampionátem. Získaly tady pět medailí z pěti startů. „Odvezli jsme si tři zlaté, stříbro a bronz. Letos poprvé jsme zkusily kategorii ATS - aerobic team show a vyplatilo se. Nejenom, že to děti i nás trenérky moc bavilo, ale holky vybojovaly titul mistryň České republiky,“ pochválila trenérka.

„Druhé zlato získaly děti 8 až 10 let a třetí titul získaly právě kadetky 11 až 13 let. Co považuji za největší klubový úspěch je fakt, že v kadetské kategorii si držíme prvenství na mistrovství České republiky už od roku 2013,“ vyzdvihla Čapková.