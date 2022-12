Proti SK Dobré si v barvách HB Ostrov odbyla extraligovou premiéru Anna Stránská. S Eliškou Koďouskovou i Zdenou Blaškovou prohrála shodně ve třech setech. „V prvním zápase byla Anička trochu nervózní, jakoby svázaná. A Zdena Blašková, jedna z nejlepších našich hráček, byla nad její síly,“ poznamenal trenér havlíčkobrodských žen Bohumil Vožický.

Ve druhém sobotním utkání nastoupila Tereza Pytlíková proti Adéle Sazimové a 1:3 prohrála, přestože neměla daleko k vítězství. Ztracené sety byly vesměs vyrovnané. „Obě hráčky poztrácely řadu servisů, Terka na Adélu Sazimovou měla,“ připomínal trenér. Tereza Pytlíková si pak vylepšila bilanci v duelu s Eliškou Koďouskovou, ale favorizované Zdeně Blašková vzala jen jeden set.

Obrali lídra, ale dál zůstávají na hraně. Nové Veselí prožívá náročnou sezonu

Ani Iva Gallerachová nezklamala. Na Zdenu Blaškovou podle očekávání neměla, ale s Adélou Sazimovou po dílčím úspěchu sahala. „Ivča bojovala, ale úplně nezvládla koncovky vyrovnaných setů,“ doplňoval postřehy Bohumil Vožický.

V neděli proti Hradci Králové vyměnila v havlíčkobrodské sestavě Ivu Gallerachovou Tereza Lošťáková, ale soupeř byl rovněž nad síly oslabeného HB Ostrov. Hradec Králové rychle vedl 2:0, když Anna Stránská prohrála 0:3 s Olesiou Stakhovou a Tereza Pytlíková rovněž 0:3 s Hanou Kubátovou. Pak sice získala Tereza Lošťáková s Terezou Bártovou set, ale na víc než dílčí úspěchy hráčky HB Ostrov nedosáhly.

Nejblíž k týmovému bodu měla Anna Stránská, která vedla nad Terezou Bártovou 2:1 a 8:3, ale čtvrtý i pátý set nakonec ztratila. „Mrzí mě, že se to Aničce nepodařilo dotáhnout do vítězství. Právě přes Terezu Bártovou jsme měli šance na nějaké body, Tereza Pytlíková by na ni měla, ale na tohle měření sil už nedošlo,“ hodnotil nedělní utkání Bohumil Vožický. „Rozhodla větší zkušenost soupeřek,“ dodal.

Extraliga žen ve stolním tenise – 10. kolo:

HB OSTROV H. BROD – SK DOBRÉ 1:6

Stránská – Koďousková 0:3 (-3, -5, -8)

Pytlíková – Sazimová 1:3 (-10, -12, 5, -11)

Gallerachová – Blašková 0:3 (-3, -8, -7)

Pytlíková – Koďousková 3:2 (-6, 9, 9, -7, 3)

Stránská – Blašková 0:3 (-5, -7, -3)

Gallerachová – Sazimová 0:3 (-9, -5, -10)

Pytlíková – Blašková 1:3 (-10, -3, 11, -2)

Extraliga žen ve stolním tenise – 11. kolo:

HB OSTROV H. BROD – SVS HR. KRÁLOVÉ 0:6

Stránská – Stakhova 0:3 (-4, -9, -4)

Pytlíková – Kubátová 0:3 (-8, -5, -5)

Lošťáková – Bártová 1:3 (4, -7, -6, -8)

Pytlíková – Stakhova 1:3 (7, -6, -7, -7)

Stránská – Bártová 2:3 (6, -11, 8, -9, -9)

Lošťáková – Kubátová 0:3 (-5, -5, -6)