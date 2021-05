Ostatně i on v Chebu letos hrál, proto není od věci, podívat se na působení brodských talentů jeho očima.

Ondřej Květon

Obstál víceméně dobře. Je to pracovitý kluk, v Chebu byl druhý rok. Už před sezonou jsem věřil, že bude přínosem pro tým. Jsem rád, že to potvrdil. V posledním zápase play-off porazil Martina Koblížka, čímž nás udržel ve hře o vítězství. Důležité body uhrál i v základní části.

Bilance hráče: 10 zápasů (5:5).

Jakub Slapnička

Kuba je střelec. Je v něm velký potenciál. Dostal do vínku to, co si ostatní musí vydřít. Pro mě je to takový žolík. Když má den, je schopný porazit i velmi kvalitní hráče. Bohužel jeho výkonnost není konstatní, má ještě velké výkyvy. U něj je to o hlavě. Až si to sedne, tak bude v extralize velmi nebezpečným soupeřem pro daleko víc hráčů.

Bilance hráče: 8 zápasů (3:5).

Šimon Jadrný

S talentem to má podobně jako Kuba. Trochu u něj postrádám větší vůli. Aby byl úspěšný, musí být ochotný se s tím poprat i ve chvílích, kdy mu to nejde. Je až příliš poddajný. To ale není kritika, ale spíš rada, aby se dál lepšil. V play-off se mu povedlo porazit Kláska, tam zabojoval, uhrál cenný výsledek.

Bilance hráče: 5 zápasů (1:4).