Mezi desítkou juniorů má největší šance přímo na mistrovský titul Vít Kotrba (Slavoj Banes Pacov) v hodu diskem, který je díky výkonu 56.53 na prvním místě letošních tabulek. Kromě toho je ještě tabulkově čtvrtý za 16.12 ve vrhu koulí. „Vít Kotrba je v disku favoritem na titul. Kdyby se vrátil bez medaile, bylo by to zklamání,“ poznamenal k ambicím nadějného vrhače předseda pacovského klubu Pavel Zajíc.

Na medaili určitě myslí další dva junioři, kteří budou rovněž soutěžit ve dvou disciplínách. Tomáš Neufuss (Sokol Velké Meziříčí) je letos za 2.01 třetím nejlepším juniorem ve skoku do výšky, navíc může uspět i v trojskoku, kde mu patří za 13.59 šesté místo. Adam Havlíček (Spartak Třebíč) je čtvrtým tyčkařem v letošních tabulkách za výkon 4.61 a do první desítky patří díky 1.95 i ve skoku do výšky.

Dvě zkušené medailové naděje z Třebíče by mohly bojovat o přední příčky ve finále překážkářské čtyřstovky. Michal Krátký je letos za čas 54.08 v tabulkách čtvrtý, ale s osobním výkonem 52.35 dokonce druhý mezi přihlášenými mladými atlety. Ondřej Veselý je díky loňskému osobnímu maximu 52.47 třetí nejrychlejší, kvůli zdravotním problémům ale ještě letos 400 metrů překážek neběžel.

Z šesti vysočinských juniorek mají reálné šance na finále, možná i na medaili tři. Dvě by s měly potkat v oštěpařském sektorů. Karolína Krejčí (Atletika Jihlava) je za své letošní i kariérní maximum 43,53 v tabulkách třetí, Kateřina Douchová (Jiskra Havlíčkův Brod) drží díky výkonu 40.72 sedmou příčku.

Ve dvou disciplínách se představí Karolína Šípková (TJ Nové Město na Moravě). Větší šance má na 3000 metrů překážek, kde jí patří v tabulkách za 12:22.95 pátá pozice. Na hladké třítisícovce je díky času 11:03.17 osmá.

Uspět v sobotu 18. a v neděli 19. června na atletickém stadionu ve Vítkovicích může pět z šesti přihlášených dorostenců. Jedničkou na patnáctistovce s časem 3:57.75 bude Daniel Dočkal (TJ Nové Město na Moravě), který není bez šance na kvalitní umístění ani na dvojnásobné trati, kde je šestý za 9:08.40. Jeho oddílový parťák Matouš Němec patří mezi nejlepších šest v hodu diskem (48.29) i v kladivu (50.98).

Tři ambiciozní dorostence bude mít na republikovém šampionátu Atletika Jihlava. Mikuláš Dreisig je tabulkovou dvojkou v běhu na 400 metrů, kde má výkon 49.82. Václav Vorálek zaběhl letos čtvrtý nejlepší čas (6:07.89) na 2000 metrů překážek a Jan Kopecký je za výkon 53.70 sedmým nejlepším oštěpařem mezi domácími dorostenci.

Největší šanci na medaili z desítky dorostenek mají dvě vrhačky. Lucie Kozojedová (Slavoj Banes Pacov) drží druhé místo za 42.42 v disku, Karolína Slámová (TJ Nové Město na Moravě) je v tabulkách rovněž druhá, a to v hodu kladivem díky výkonu 58.85.

Třetí jsou v tabulkách za výkon 1,71 výškařka Renata Láníková (Spartak Třebíč) a za 11.64 trojskokanka Magdalena Vodičková (Atletika Jihlava). Její oddílová kolegyně Michaela Heřmánková je za výkon 44.18 letos čtvrtá mezi oštěpařkami. Na dvě finálová umístění by mohla dosáhnout i Sára Pavlidu (Sokol Velké Meziříčí), která díky 5,69 může být vysoko v dálce a s tabulkovým časem 12.35 se může prosadit i na stovce. Ještě o dvě setiny sekundy byla letos na nejkratší trati lepší jihlavská Nikola Musilová.