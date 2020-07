Základní skupinu sehráli brodští florbalisté s Tatranem Střešovice, Znojmem a Jindřichovým Hradcem. Po dvou vítězstvích a jedné porážce skončili druzí.

V prvním kole play-off narazili na další pražskou Spartu. „Zápas byl plný pohledných akcí a tlaku našich kluků. Ti soupeře skoro k ničemu nepouštěli a vyhráli jasně 6:2,“ přiblížil duel trenér Patrik Kučera.

V osmifinále ovšem čekal jeden z nejtěžších soupeřů - Chodov. „Už od začátku utkání bylo patrné, že to soupeř nebude mít tak jednoduché, jak čekal. Kluci předváděli parádní výkon a byli minimálně vyrovnaným soupeřem,“ uznal Kučera. Zápas skončil remízou 1:1 a o postupujícím do čtvrtfinále rozhodly samostatné nájezdy, které ovládl zkušenější soupeř.

Kouč Kučera je na své svěřenci právem pyšný. Cílem bylo odehrát kvalitní utkání, poprat se o medaile a hlavně nasbírat potřebné zkušenosti. „Kluci si zahráli těžké zápasy proti skvělým českým týmům a dokázali si, že jsou na správné cestě,“ souhlasil lodivod Draků a dodal: „Bohužel v důležitých chvílích se projevilo to, že kluci nemají s takovými zápasy zkušenosti, které by udržely klid na hokejkách. I tak jsem na kluky pyšný! Na to, v jakých halových podmínkách trénujeme, a jak jsme malé město, předvádí kluci parádní výkony.“

Velkou podporu měli mladí hráči i v početné fanouškovské základně. „Jednalo se o rodiče kluků a byli po celý turnaj jako náš šestý hráč na hřišti. Podporovali kluky za každého stavu,“ pochvaloval si Kučera, kterého čeká s týmem čtrnáctidenní herní soustředění. „Na něm se pokusíme co nejlépe připravit na sezonu a doladit poslední detaily,“ dodal.