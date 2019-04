Havlíčkův Brod - Tradiční,největší šachový turnaj mládeže na Vysočině, v pořadí XIV. ročník, uspořádal ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod v sobotu 27.dubna 2019 v havlíčkobrodském hotelu Slunce. Prezentovalo se 141 mladých šachistů z 23 míst Kraje Vysočina, Prahy, Litoměřic, Kuřimi, Brna, Vlašimi…. Záštitu nad turnajem převzali náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová a senátor a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, za podpory města Havlíčkova Brodu a partnerů.

Největší turnaj dětského šachu se uskutečnil v sobotu 27. dubna v Havlíčkově Brodě. | Foto: archiv pořadatele

Uskutečnily se dva turnaje a to pro mladší kategorie děti do 10 let – účast 66 b) starší kategorie pro mládež do 16 let – účast 75. Hrací systém na 8. kol, losování programem Swiss-Manager, tempem 2 x 15 minut na partii s přídavkem 5 sec/tah, výsledky započítány do LVM – KP Vysočiny. Urputné boje na šachovnicích sváděli mladí šachisté do posledního tahu, pro některé to byl vůbec první turnaj a získávali potřebné turnajové a šachové zkušenosti, další již “ostřílení” odehráním mnoha turnajů. Nejmladším účastníkům nebylo ještě ani šest let, ale svým soupeřům v partiích “zle zatápěli” a překvapili.