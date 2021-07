Při návratu domů na Vysočinu neskrýval bronzový zápasník pozitivní dojmy. „Je to super výsledek, mám medaili, jsem maximálně spokojený,“ pochvaloval si vystoupení na mistrovství světa Artur Sarkisjan.

V kategorii do 110 kilogramů prohrál mladý český reprezentant jediné utkání, v semifinále přemohl Artura Sarkisjana Němec Nikita Ovsjanikov. „Bylo to těsné, svoji roli sehrál i rozhodčí, který měl Němce napomenout,“ komentoval jedinou Sarkisjanovu porážku Zdeněk Švec, trenér zápasníků v havlíčkobrodské Jiskře a současně trenér reprezentačních kadetů.

Pro samotného Artura Sarkisjana bylo klíčové čtvrtfinále, v němž zápasil s Turkem Cemalem Yusufem Bakirem. „Bylo to velice vyrovnané, ještě půl minuty před koncem to bylo 1:1, vydařil se mi závěr,“ komentoval duel Artur Sarkisjan. Nakonec vyhrál 4:1.

To už měl za sebou vítězné utkání s Uzbekem Otabekem Kholmurzaevem v osmifinále. V boji o konečné třetí až páté místo pak Artur Sarkisjan před časovým limitem porazil Američana Jamese Anthonyho Mullena.

Oproti červnovému mistrovství Evropy v bulharském Samokovu zlepšil brodský kadet nástupy do utkání i techniku při boji v pozici parter. „Na Evropě byl Artur přemotivovaný, bylo vidět, že jsou to jeho první velké závody. Přitom už tam na medaili měl. Teď v Budapešti se potvrdilo, že už patří do světové špičky,“ porovnával poslední Sarkisjanovy závody trenér Zdeněk Švec.

Stejně jako na mistrovství Evropy vyhrál kategorii do 110 kilogramů na mistrovství světa Rus Daniil Chasovnikov. Druhý skončil zmíněný Němec Nikita Ovsjanikov a bronz bral, stejně jako Artur Sarkisjan, také Řek Rafail Gkirnis.

V Budapešti startovali ještě další dva čeští kadeti. Hodonínský Filip Bartošík v kategorii do 51 kilogramů a chomutovský Matouš Jankovič v kategorii do 60 kilogramů nepostoupili z kvalifikace.