Skuhrov - Už v sobotu 22. června odstartuje ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu překážkový běh Monkey Race Skuhrov 2019. Letos se kromě hlavního závodu pro dospělé poběží i dětská verze závodu. Část startovného z druhého ročníku chtějí organizátoři darovat Integračnímu centru Sasov, které pomáhá lidem s poruchou autistického spektra a jejich začleňováním do společnosti.

Monkey race pomůže lidem s autismem | Foto: Deník / Redakce

„Kapacita obou závodů je už naplněná, do dětského závodu je registrováno 80 dětí, hlavní závod by mělo absolvovat 220 závodníků. Do Skuhrova ale určitě zveme diváky, protože hned několik míst na trati nabídne atraktivní podívanou,“ láká hlavní organizátor Lukáš Blažek.