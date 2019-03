„Trať hlavního závodu bude dlouhá asi 6 a půl kilometru a bude podobná té loňské. Závodníci se ale mohou těšit na nové překážky, celkem jich bude 26. Překážky budou přírodní, bahnité, na závodníky čeká i plazení, šplh, nebo ručkování,“ popisuje hlavní organizátor Lukáš Blažek. Závod je určený pro osoby starší 15 let, startovné je 280 Kč.

Na základě požadavků závodníků-rodičů letos pořadatelé přidají i dopolední dětský závod Monkey Race Skuhrov - KIDS. „Je určený pro děti od 3 do 15 let, děti do 6 let musí trať absolvovat v doprovodu dospělého. Trať bude dlouhá asi jeden a půl kilometru a bude na ní deset překážek. I děti čeká bahno, plazení, šplh nebo ručkování,“ popisuje Blažek s tím, že startovné pro děti je 150 Kč.

Do obou závodů se mohou zájemci registrovat na www.monkeyrace.cz.