Minulý týden znovu začala nejvyšší futsalová soutěž. Už jste se těšil, až se vrátíte na palubovku?

Určitě jsme se všichni těšili na zápasy. Měli výhodu v tom, že jsme dostali od ministerstva výjimku, a mohli trénovat, protože jsme profesionálové.

Takže jste prakticky žádný tréninkový výpadek neměli?

Asi jen měsíc, kdy to bylo zavřené úplně, ale jinak jsme se mohli připravovat. Bylo to i z toho důvodu, že hrajeme Ligu mistrů.

V prvním zápase po návratu jste porazili brněnské Vlky 10:0 a v pondělí pak i Českou Lípu 3:1. Návrat se povedl na jedničku.

Já bych ale vítězství nepřeceňoval, protože musím říct, že byl výpadek hodně znát. Hlavně na soupeřích, protože oni, jelikož nejsou profesionálním týmem, tak nemohli trénovat.

Pondělní zápas byl generálkou na další kolo Ligy mistrů, ve kterém o víkendu změříte síly s lucemburským mistrem Differdange 03. Máte o soupeři nějaké informace?

Vůbec žádné. Navíc dokonce soupeř stáhl veškerá videa z youtube kanálu. Takže je vůbec neznáme. Víme, že tam mají Portugalce, Španěly, Brazilce a jelikož v Lucembursku nemohou trénovat, tak se připravují už asi dva měsíce v Portugalsku.

V týmu jsou dokonce i Portugalci Djo a Teka, kteří byli i v Čechách v týmu Teplic.

Ti byli šikovní. Ale jinak opravdu nic nevíme.

Je těžké říct, jaké máte šance na postup?

To ano. Tím pádem musím říct padesát na padesát.

Hraje se jen na jeden zápas, který je na programu u vás v Chrudimi. Je to výhoda?

Určitě. Hlavně v tom cestování, ale na druhou stranu nám budou chybět diváci. Je to opravdu o ničem hrát bez fanoušků. Vždycky nás podpořili, když se nám nedařilo. Navíc v Chrudimi jich chodí hodně, takže jsou znát.

Jaké máte cíle do aktuální zvláštní sezony?

Samozřejmě bychom chtěli dojít co nejdál v poháru, ale ten je zrušený. V něm jsme postoupili do čtvrtfinále. Co se týče ligy, tak chceme skončit co nejlépe v základní části. Protože třeba loni se sezona odpískala před koncem a my jsme byli na prvním místě, takže jsme šli do Ligy mistrů. A také přeju klukům, aby se jim dařilo v reprezentaci.

Máte i nějaké své osobní cíle?

Já už ve svých letech ne. Ligu jsem vyhrál už tolikrát, ještě vlastně s bráchou. Ne, že bych to ještě nechtěl zažít, je to skvělý pocit, ale už přeci jen ve svých letech mám jiné cíle.

V pětačtyřiceti jste nejstarším hráčem v týmu, jak se vám hraje s mladíky? Mládnete taky?

Jsem s nimi rád, ale jelikož dojíždím, tak s nimi moc nechodím ven. Oni jsou vlastně taková samostatná jednotka. (smích) Jsem rád, že mě futsal stále baví a že ho můžu hrát ještě na takové úrovni.

Dojíždíte každý den z Přibyslavi do Chrudimi?

Teď trénujeme každý den, tak záleží, jak máme tréninky. Když máme v pondělí večer a v úterý ráno, tak v Chrudimi přespím. Jinak jezdím domů za rodinou.

Jak dlouho ještě plánujete být profi-futsalistou?

To se asi nedá říct. Můžu skončit zítra, za měsíc, za rok. Bude záležet hlavně na zdraví. Nejsme s prezidentem klubu domluveni na žádném termínu. Jsme domluveni, že uvidíme. Když bych i třeba našel zajímavou práci, tak mi nebude bránit.

Vy jste si sem tam zahrál i velký fotbal? Už není čas?

Už takových pět let ho nehraju. Není moc času a navíc, když jsem byl ve Ždírci, tak mi přišlo vůči klukům blbý, abych jezdil jen na zápasy a někoho vyšachoval ze sestavy.