Sami organizátoři si na půlkulatiny nic speciálního nepřipravili, přesto byl tento ročník proti ostatním trochu jiný. Do Jeníkova se sjelo nejvíce zahraničních běžců v historii. „Tolik cizinců jsme tady ještě neměli, v minulosti běželi maximálně čtyři. Tentokrát se na start postavili Keňani, Ukrajinci a Maročan,“ líčí Kratochvílová. Právě závodníci a závodnice z Keni obsadili první příčky.

Také počasí bylo jako na objednávku. „Zažili jsme tady všechno počasí, protože termín Velikonoc se mění. Často se závod konal i koncem dubna, takže jsme běhali ve sněhu, dešti, větru, po ledovce… Ale tentokrát, když máme pětatřicáté výročí, někdo nahoře rozhodl, že bude pěkně,“ říká s úsměvem Kratochvílová.

Trať závodu se během uplynulých pětatřiceti let měnila. „Vybíhalo i dobíhalo se jinde a také trať vypadala jinak. Pak jsme ale rozhodli, že se bude startovat i končit před radnicí, aby mohli lidé přijít fandit. Ožilo to tady a má to úplně jinou atmosféru než na malém fotbalovém stadionku,“ prozrazuje běžkyně.

Termín závodu je však stále stejný. „Závod pokaždé děláme na velikonoční neděli, kdy lidé jezdí na návštěvy za rodinami. I když se tak běží přes okolní vesnice za plného provozu, není to tak hrozné,“ vysvětluje Kratochvílová.

Sama Jarmila Kratochvílová se ale závodu nezúčastnila. Prý už běhá jen výjimečně. „Teď už běhám strašně málo, jen někdy v Čáslavi na stadionu nebo v parčíku. Říkám si, že bych i chtěla běhat víc, ale pořád se vymlouvám třeba na úklid nebo mytí oken. Nicméně věřím tomu, že letos se překonám,“ směje se bývalá československá atletka.

Na sport ale nezanevřela, své kolegy sleduje alespoň v televizi. „Když je můj oblíbený biatlon, tak musím dokonce přehazovat tréninky, abych se mohla dívat. Vždy se na něj moc těším,“ svěřuje se Kratochvílová. „Pak mám ráda samozřejmě i atletiku a běhání. Podívám se ale i na tenis, hokej… Sport zkrátka vždycky byl a bude můj život,“ dodává.

Na svou aktivní kariéru vzpomíná dodnes. „Ale já jsem vlastně z atletiky nikdy nevypadla. Někdo skončí a jde dělat něco jiného, já jsem skončila a začala jsem trénovat děti. Měla jsem pod svými křídly dobré holky. Jednou z nich je třeba Lída Formanová,“ vyzdvihuje trenérka.

A čeho si bývalá závodnice váží nejvíce? „Tak určitě světového rekordu, který platí dodnes. Myslím si však, že už dlouho platit nebude. Jinak ale samozřejmě i toho, že jsem nezblbla a zůstala taková, jaká jsem. To ale asi bylo i tím, že jsme žili a závodili v úplně jiné době,“ odpovídá Kratochvílová.

Za svou nástupkyni považuje Caster Semenyaovou z Jihoafrické republiky. „Vždy nervózně sleduji se stopkami v ruce, jestli můj rekord někdo zlomí. Nejblíže je mu zatím právě tato jihoafrická závodnice. Má sice nějaké problémy s hormony, ale když jí vše uznají, tak má velkou šanci mě porazit. Každým rokem se k mému času přibližuje a už jí chybí opravdu jen kousíček. Možná, že bude můj rekord překonán už letos,“ uzavírá Kratochvílová.