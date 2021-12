Martin Prokop má nyní tým na dvou rozdílných místech světa. Na starém Shrekovi od úterý absolvuje generálku na Dakar 2022, testy na Rally Háil.

V jihlavské dílně potom finišují mechanici se stavbou zcela nového Shreka. „Jako každý rok nestíháme. Bylo to z toho důvodu, že jsme hodně závodili. Jezdili jsme rally, cross country, a finální příprava je trochu hektická,“ popisoval devětatřicetiletý závodník.

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma myslí vysoko. Na Rallye Dakar chce dojet v Top5

Pro tradiční předzávodní spěch je však letos i jiný důvod. „Na Dakaru vznikla nová kategorie T1+, takže jsme připravovali auto podle nových pravidel. Navíc ta pravidla se k nám dostala docela pozdě. Respektive, my jsme je sehnali pod rukou až někdy na jaře,“ vysvětloval Prokop.

„Zapomenout nemohu ani na covid, který rozbil celý dodavatelský řetězec. Takže někoho přemluvit, aby něco dodal, svařil, vyrobil je ohromně těžké. Naštěstí v České republice se stále najde hodně lidí, kteří jsou ochotni dělat i na takto v podstatě malém projektu.“

Nový Shrek se tomu starému nebude takřka vůbec podobat. „Největší rozdíl je ve velikosti kol. Ta kola jsou o hodně větší. Stejná jako u bugin nebo u sériového kamionu,“ popisuje zkušený pilot. „S tím souvisí i vyšší váha. Auto je o třicet centimetrů širší i delší, takže by mělo mít lepší balanc. To ještě ale nemáme vyzkoušené, takže uvidíme, jak se auto bude chovat.“

Rallye Dakar se blíží: Macíka doplní Šoltys, „dědek“ Kalina se vrací do tatry

Vůz by měl být díky širším kolům lepší v měkkém písku a v nekonečných řečištích kamenů. „V nich malá kola dávala zabrat především nám v posádce. Nevýhodou je, že auto musí být o sto padesát kilogramů těžší, takže jsme museli dělat i nové odpružení,“ dodává Prokop s tím, že motor a převodovka zůstávají stejné. Jen hnací hřídele poloosy jsou jiné.

Zatím jde jen o prototyp

První velkou prověrku vozu s novými parametry absolvoval Prokop s navigátorem Viktorem Chytkou nedávno v Abu Dhabí. Nyní na stejném vozu závodí posádka na Rally Háil.

Stále se však jedná jen o prototyp. „Starý Shrek přejel z Arabských Emirátů, kde jsme jeli Abu Dhabí Desert Challenge, do Saúdské Arábie. Mula, jak mu teď říkáme, fungovala během dlouhého závodu v písku skvěle. Nyní na ní jedeme přípravný závod, kde budou všechny důležité týmy. Auto tam dostane hodně zabrat v oblasti podobné Dakaru. Pořádně ho potrápíme a uvidíme, jestli to vydrží,“ plánuje Prokop.

Legenda, profík a nováček. Buggyra nasadí Macháčka s buggynou a dva kamiony

O trati Dakaru 2022



„Nemám velkou radost z toho, že speciálky jsou většinou okruhové. Jsou tam asi jenom čtyři, možná pět bivaků. Problém je v tom, že když se v průběhu závodu potkávají různé tratě, navigace je těžší. Přínosné to bude pro mechaniky, kteří nebudou muset bivak přesouvat každý den. Nemám radost ani z prvního dne, kdy ujedeme v podstatě desetinu závodu jenom přesunem na rampu.“



Viktor Chytka, navigátor Martina Prokopa

Po skončení závodu se už vše soustředí na ladění Shreka nového. „Letenku pro něj máme na osmnáctého prosince, takže termín jeho dokončení je jasné,“ uvedl Prokop. „Věřím, že se to všechno stihne a ještě se s ním projedeme v České republice. Hlavní testování proběhne dva dny před startem Dakaru (jede se v termínu 2.-14. ledna - pozn. aut.). Budeme chtít najet co nejvíce kilometrů a použít nastavení z Muly.“

V Saudské Arábii, kam Prokop odlétá se všemi českými účastníky semdadvacátého prosince, se sejde patrně největší konkurence za posledních deset let.

„Umístění do desítky je každý rok těžší a těžší. Uvidíme, jaká bude opravdová obtížnost tratí, protože to nám vždycky hodně pomáhalo. Například v jižní Americe nám právě vyšší obtížnost vysloveně nahrávala například v taktice. Saúdská Arábie je v tomto trochu jiná, jezdí se tam vysloveně na krev, a někteří divočáci tam získávají víc. Půjde o to, jestli se vycukají, nebo ne,“ odhaduje vývoj závodu Prokop.

Boj o první desítku

Ten také letos pojede proti továrním týmům s více vozy jako osamocený ahasvér. „Nikdo se mnou nechce jet,“ směje se Prokop a zároveň uvádí důvody svého solitérství.

„U nás není nikdo schopen přijít do týmu s potřebným budgetem, takže jsme se v tomto směru s nikým nepotkali. Celý rok byl ve hře Martin Kolomý, ohromně si přál se vrátit. I jeho sponzoři byli připraveni. Bohužel ho nepustil lékař. My na Dakaru díky Mule dvě auta máme, to by se dalo lehce předělat… Třeba ale jednou na Dakaru víc soutěžních aut mít budeme.“

Z kopřiv na Dakar. Česká kráska pojede s autem, které sehnala na vrakovišti

Martin Prokop byl na Dakaru jednou šestý, vloni se umístil v desítce. Jaké ambice bude mít pro letošní ročník? „Základní ambicí je se v obří konkurenci poprat o desítku,“ prozrazuje. „Z dlouhodobého hlediska je to potom top pětka. Páté místo už je pro mě něco jako bedna. Cesta k tomu vede jen přes stabilní jízdy a výkony, nemít žádné výkyvy,“ uzavřel Prokop.