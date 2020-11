Mají vaši svěřenci nějaký individuální plán přípravy, když se sporty zastavily?

Před zahájením tréninku (dvakrát týdně) pohovořím před dětmi a někdy do toho zahrnu domácí přípravu, protože na děti apeluji asi ve smyslu toho, pokud chtějí mít výsledky musí i doma trénovat. Dva tréninky v týdnu jsou nedostačující. Proto jsem vypracoval s asistentem trenéra české reprezentace v řeckořímském zápase domácí itinerář pro získávání kondice a zároveň dětem ukazuji šermířské cviky, které se mohu dělat doma. Je krásně vidět na dětech, které doma aspoň částečně cvičí a které ne.

Jak je možné se na šerm připravovat v domácím prostředí?

Děti se mohou řídit dle mého návodu a nebo na internetové doméně youtube je plno ukázek, jak doma trénovat. Některé naše děti mají doma zbraně, flerety, buďto vlastní zakoupené rodiči a nebo oddílové. Také proto, že od měsíce června je naše šermírna v rekonstrukci a my jsme trénovali, když jsme mohli, na atletické dráze. Vzhledem k tomu, že pravidelně každý srpen se účastníme šermířského soustředění, mají děti zbraně doma. Mám informace, že některé děti opravdu doma trénují.

Čím se zabavíte vy, když netrénujete?

Vlastně stále šermem. Doma mám malou tělocvičnu, která je upravena pro šerm a kondici. Není veliká, aby se v ní dalo klasicky šermovat, ale pro udržení kondice dostačující. Takže tím se bavím . Ono to vypadá, že jenom šermuji a užívám si, ale vedení sportovního kroužku a ne jen sportovního je taková koule na noze, protože je to také administrativa. Letos se ujednocují systémy tabulek a to je také „žrout času“. Musím si nechat čas na rodinu, mám to trochu lehčí, protože dcera také šermuje, ale nejde zacházet za hranice.

Jak prožíváte toto zvláštní období?

Momentálně je nejnáročnější zaměstnání. Jsem totiž uniformovaný policista a v době výjimečného stavu chodím do práce obden. Je to velice náročné a těším se, až se vše vrátí do starých kolejí.

Je to tedy hodně složité vše skloubit dohromady?

Ale vedení mi vychází vstříc ohledně služeb a tréninků. Velice si toho vážím. Když to někdy nevyjde, musí odtrénovat druhý trenér. To samé je, když se jede na nějaký turnaj. A opravdu se ze srdce těším až budeme moc trénovat. Vždyť normální trénink nebyl od května a to je už hodně dlouhá doba. Ještě bych chtěl dodat, že v měsíci září se uskutečnilo MČR, které pro nás dopadlo dobře. Ovšem na všech dětech bylo vidět, jak se málo trénuje. Doufám, že tato situace co nejdříve bude za námi a my si budeme moct zase zasportovat. Já doufám, že až se vrátíme do normálu budou si lidé více vážit toho co mají a nebrat že je vše samozřejmé.

Jak dlouho se vlastně vůbec věnujete šermu?

Šerm je pro mě srdeční záležitost, šermuji od roku 1983. V současné době je to pro mě úžasné odreagování. Na tréninku vypnu, krásně se zapotím, jezdím i po veteránských turnajích. Prostě paráda. Bohužel tento rok je úplně jiný .