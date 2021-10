Havlíčkobrodské volejbalistky čeká nejsilnější tým skupiny. Slavia Hradec Králové skupinu vede, sedmnáct bodů má po sedmi odehraných zápasech. Jiskra Havlíčkův Brod je aktuálně třetí, když v odehraných čtyřech utkáních vybojovala osm bodů. „Hradec Králové je zřejmě největším favoritem skupiny. Je to tradiční účastník první ženské volejbalové ligy, podle informací, které máme, má náš nejbližší soupeř výbornou formu,“ řekl v nadcházejícím dvěma zápasům trenér havlíčkobrodských žen Petr Dostál.

Komplikace čeká v pátek 15. října, kdy se jeho svěřenkyně budou do Hradce Králové sjíždět z různých koutů republiky. „V pátek dostanou prostor mladší děvčata, v sobotu by měly hrát zkušenější volejbalistky,“ uvedl trenér. Do hry by se měly z mladších hráček dostat Aneta Coufalová, Nela Chalupová či Renata Vašíčková. „Ještě nám bude chybět zraněná blokařka Alexandra Dimičová, ostatní děvčata jsou zdravotně v pořádku,“ dodal Petr Dostál.

Spokojený bude s jakýmkoliv případným bodovým ziskem, potěší ho, když jeho družstvo odevzdá na královéhradecké palubovce maximální výkon.

První zápas mezi Slavií Hradec Králové a Jiskrou Havlíčkův Brod se hraje v pátek 15. října od 19 hodin, druhý duel stejných soupeřů je na programu o den později od 10 hodin.