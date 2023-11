Dvě utkání ve skupinové fázi Ligy mistrů čekají v nadcházejícím týdnu havlíčkobrodské stolní tenisty. Ve čtvrtek 16. listopadu doma a o čtyři dny později venku změří síly český šampion HB Ostrov s německým TTC Neu Ulm.

Dvě utkání ve skupinové fázi Ligy mistrů čekají v nadcházejícím týdnu havlíčkobrodské stolní tenisty. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot

HB Ostrov má za sebou úvodní utkání ve skupině v polském Grodzisku Mazowieckém, odkud se vracel s porážkou 1:3 od tamní Bogorie. Teď ve druhé polovině listopadu čeká havlíčkobrodské stolní tenisty největší favorit tříčlenné skupiny B. „Bude to svátek stolního tenisu, moc se těšíme. Ve čtvrtek v Havlíčkově Brodě budeme hrát ve skvělé atmosféře, přijde přes jedenáct set fanoušků,“ poznamenal k nadcházejícím bojům v Lize mistrů trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

TTC Neu Ulm vznikl v roce 2019 a rychle se vypracoval v německou špičku i kontinentální elitu. V lednu letošního roku vyhrál Německý pohár. V Lize mistrů se probojoval do semifinále, kde nestačil na Borussii Düsseldorf, kterou měl v minulé sezoně v hlavní fázi nejprestižnější evropské klubové soutěže ve skupině havlíčkobrodský HB Ostrov.

Ruský kouč TTC Neu Ulm Dimitrij Mazunov má v kádru hvězdy světového stolního tenisu, jakými jsou Japonec Tomakazu Harimoto, Švéd Truls Möregårdh, Němec Dimitrij Ovtcharov či reprezentant Taiwanu Lin Jun-Yu. „Samí špičkoví hráči! TTC Neu Ulm je velkým favoritem, ale my do zápasu jdeme s cílem vyhrát,“ zdůraznil Tomáš Demek.

V aktuální sezoně nehraje TTC Neu Ulm kvůli sporům mezi svazem a vedením klubu domácí bundesligu, v Lize mistrů se netají cílem trofej získat. Do bojů ve skupině B německý klub zatím nezasáhl, s polskou Bogorií se utká až po dvojzápase s HB Ostrov. Skutečnost, že v současné sezoně nehrál zatím žádný týmový zápas, může být pro HB Ostrov výhodou. „Neu Ulm zatím žádný výsledek v sezoně nemá, ale hráči hostují v klubech po Evropě a hrají turnaje. Malou výhodou pro nás ale může být, že zatím nehráli týmové utkání,“ odhadoval trenér nejúspěšnější českého klubu posledních sezon.

HB Ostrov jde do bojů ve nejsilnější sestavě. Jedničkou bude znovu Pavel Širuček, který září v extralize, ale na výraznější úspěch v Lize mistrů zatím čeká. „Pavel bude určitě připraven podat co nejlepší výkon. Kdyby se mu teď zápasy v Lize mistrů povedly, byla by to paráda,“ vyslovil smělé přání Tomáš Demek.

K dispozici budou znovu Tomáš Tregler, David Reitšpies a Tomáš Martinko. „Všichni se už připravujeme v KD Ostrov, kde jsou trochu jiné podmínky než v Birell Aréně. Jak bude vypadat sestava, ale teprve rozhodnu,“ dodal Tomáš Demek.

Čtvrteční havlíčkobrodské utkání hostí už zmíněný KD Ostrov, začátek je v osmnáct hodin. Nedělní odveta v bavorském městě na Dunaji, který odděluje Neu Ulm od Ulmu, má začátek v devatenáct hodin. HB Ostrov pořádá pro své fanoušky na zápas do Německa zájezd.