Hroši nejprve v domácím prostředí prohráli s pražským soupeřem 7:0 a 4:0. Tempo potvrdilo nejen herní kvality, ale také nepřeberné zkušenosti. „Má kádr jednou tak starý jako my,“ zmínil kouč Havlíčkova Brodu věkový rozdíl.

K samotným duelům poznamenal: „Scházela nám rozehranost, vůbec jsme se nedokázali prosadit v útoku. Proto jsme po prvním zápase stáhli ze hry Michala Holobrádka.“

Reprezentační nadhazovač tak šetřil síly na duely s Radotínem. Ukázalo se to jako dobrý tah. „Michal odházel oba dva zápasy bez střídání. V prvním soupeři nedovolil jediný odpal, odehráli jsme jedenadvacet autů v řadě. V sedmi směnách se soupeř nedostal na metu,“ chválil oporu Dušan Šnelly.

Hroši se tak zařadili do středu extraligové tabulky. V ní by měli stoupat. V příštím dvojkole je totiž čekají duely v Plzni. „Domácí jsou nováčky soutěže, začali porážkami. Budeme tam chtít nastoupit v co možná nejsilnějším složení a urvat dvě vítězství,“ naplánoval trenér.

Z výsledků

Havlíčkův Brod – Tempo Praha 0:4, Tempo Praha – H. Brod 7:0, H. Brod – Radotín 4:0, Radotín – H. Brod 0:2.