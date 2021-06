Další rozvolnění podmínek pro sportování havlíčkobrodské volejbalisty potěšilo, ale v tuto chvíli nic zásadního pro činnost velkého a ambiciózního klubu neznamená.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Soutěže ve všech věkových kategoriích skončily už uprostřed zimy, trénink se začal přesouvat už před několika týdny ven. „Jakmile to bylo možné, začali jsme trénovat venku. Řídili jsme se pokyny vlády, tak jak postupovalo rozvolňování, jsme postupně mohli zvětšovat tréninkové skupiny. Možnost trénovat v hale se nám ale hodí, pokud by počasí venkovní tréninky znemožňovalo,“ uvedl předseda volejbalového oddílu TJ Jiskra Havlíčkův Brod Václav Meloun. Tak tomu bývalo v klubu i do roku 2019, než život začala ochromovat pandemie.