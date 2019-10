Jen těžko budete hledat v tuzemsku kvalitnější soutěž, než je tenisová extraliga smíšených družstev. To potvrzovaly zástupy hráčů a hráček z první stovky žebříčků ATP a WTA. Pro české i zahraniční hvězdy to byla vítaná příprava před blížícím se Australian Open.

Český divák mohl pozorovat bývalou světovou jedničku Caroline Wozniackou, Česká televize přenášela souboj českých lvic Petry Kvitové a Karoliny Plíškové, duely Tomáše Berdycha a dalších. Přesto soutěž přešlapuje na místě a skomírá na atraktivitě. „Není dostatečná,“ připouští kapitán jihlavského Spartaku Kamil Vondráček a dodává: „Navíc uškodil odchod titulárních sponzorů… Ale úroveň je pořád vysoká.“

Z extraligové mapy postupně zmizely přední kluby jako Plzeň, TK Neridé, Realsport Nymburk či Liberec, na jehož odstoupení předloni Spartak vydělal. „Po sestupu jsme výhodně odkoupili extraligu zpět,“ připomíná Vondráček. Na scestí se ale také ocitl TK Sparta Praha.

Příklad číslo dvě. Klub Judo Vysočina prošel loni jako nůž máslem první ligou i baráží o extraligu. Jenže postup odmítl. „V podstatě nebyl důvod jít do extraligy. Nevyhovoval nám zejména formát soutěže, máme mladé kluky a ti potřebují co nejvíce zápasů. To extraliga nenabídla, navíc je to finančně náročnější soutěž,“ uvedl trenér Pavel Šimáček.

Nyní však klub stanovisko přehodnotil, vítězí sportovní stránka věci. „Jsme opět v baráži, pokud v ní uspějeme, tak do extraligy půjdeme,“ zní vzkaz.

Jiné překážky hlásí dlouhodobé vysoké soutěže v amatérském prostředí. Spolu s Havlíčkovým Brodem působily v I. lize také házenkářky Velkého Meziříčí. Ty v posledním ročníku dokonce obsadily páté místo, což byl jejich historický úspěch.

„Po stránce ekonomické je I. liga pro klub samozřejmě náročnější, protože jsou dražší rozhodčí, delegáti, delší dojezdy k zápasům, ale to se dalo nějak zvládnout. Daleko větší problém byl s počtem hráček, což je u ženských soutěží, vzhledem k mateřským povinnostem, mnohem náročnější. Hodně děvčat po třicítce tak raději dává přednost rodině před sportovní dráhou," vysvětlila vedoucí družstva Velkého Meziříčí Jana Šidlová.

Ve Světlé nad Sázavou je v posledních letech velký boom ve florbalu. Jenže i tady realita vyhrála nad přáním měřit se s lepšími. Přestože se ženský tým v loňské sezoně v první lize probojoval do play-off, letos v ní chybí. „Může za to rozdílný formát soutěží. První liga se hraje systémem sobota a neděle po jednom zápase, druhá turnajově. Je tedy méně náročná na cestování i čas,“ vysvětluje sekretář SB Světlá nad Sázavou Tomáš Rosecký.

Velmi náročnou soutěží je druhá liga v hokeji. Přechod z amatérského prostředí do (polo)profesionáního skýtá velké množství úskalí. Mluvit by o tom mohli v nedávné době v Chotěboři, kde se třetí nejvyšší soutěž snažilo vedení klubu udržet stůj co stůj. Neúspěšně.

Nad síly se stala v uplynulé sezoně v Pelhřimově a přes jarní postup do baráže zažívají momentálně krušné časy i Moravské Budějovice.