Druhý tým ze základní části soutěže, jímž se stal Havlíčkův Brod, narazí na soupeře, který skončil o příčku hůř. „El Niňo jsme v semifinále čekali, není to žádné překvapení,“ připomněl trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Bohumil Vožický. Pražané postoupili do semifinále přes TTC Ostravu 2016, rozhodovalo až třetí utkání, které favorit ovládl 3:1. HB Ostrov prošel do semifinále po dvou výhrách dvakrát 3:1 nad Libercem.

Teď na sebe narazí známí protivníci, podle Bohumila Vožického jsou šance na postup do finále padesát na padesát. „Tým okolo zkušeného Jirky Vráblíka tvoří mladí kluci. Jsou nevyzpytatelní, nečitelní. Ale určitě porazitelní,“ poznamenal ke hře semifinálového soupeře Bohumil Vožický. Hráči obou týmů se dobře znají, série ukáže, pro koho bude tento faktor větší výhodou. Jiřího Vráblíka s největší pravděpodobností jako většinou doplní František Onderka a Jakub Zelinka.

V základní části havlíčkobrodský HB Ostrov pražské El Niňo v obou duelech porazil, semifinálovou sérii navíc začíná doma. Výhodu domácího prostředí by měl i pro případné třetí utkání, znovu se hraje na dvě vítězství. „Mám informace, že přijde dost lidí, podpora diváků by nám mohla znovu pomoci,“ zmínil ještě jednu důležitou okolnost Bohumil Vožický.

Jako trenér nasadí do hry nejzkušenější trojici, také v semifinále bude spoléhat na Tomáše Treglera, Dmitrije Prokopcova a Michala Obešla. Naopak stále není k dispozici Radek Skála, který má už déle než měsíc problém s kyčlí. „Máme víc variant, jak v pátek tým postavit, rozhodneme se až před zápasem. V každém případě je potřeba, aby proti El Niňu zabrali všichni, nechceme skončit v semifinále,“ dodal trenér klubu, který obhajuje mistrovský titul z předešlé sezony.

První semifinále play off v extralize stolního tenisu mezi HB Ostrov a El Niněm začíná v pátek 22. dubna v 18 hodin.