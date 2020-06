Slavnostní ceremoniál byl letos kvůli známým okolnostem původně odložen. Přesto se nejlepší sportovci jednotlivých oddílů TJ Jiskra svých odměn v úterý dočkali.

V absolutním pořadí celé jednoty dostal cenu nejlepšího sportovce Michal Zelenka. Talentovaný řeckořímský zápasník dosáhl na titul mistra republiky v kategorii kadetů do šedesáti kilogramů a v kategorii juniorů do třiašedesáti kilogramů. Kromě toho skončil desátý na mistrovství Evropy v Itálii, zúčastnil se také Evropských olympijských her mládeže.

Ocenění si během klubového setkání přebrali rovněž nejlepší trenéři oddílů a osobnosti TJ.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI TJ JISKRA

1. Michal Zelenka, zápas

2. David Mottl, šerm

3. Jiří Brychta, orientační běh



NEJLEPŠÍ SPORTOVCI JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ

atletika - Kateřina Dochová

basketbal - Štěpán Dočekal

házená - Lukáš van Long Duong

kanoistika - Michal Černý

karate - Lucie Majerová

moderní gymnastika - Lucie Krčálová

orientační běh - Jana Honzáková

softball - družstvo žáků

stolní tenis - Kristína Kocmanová, B družstvo mužů

šachy - Patrik Kocman

šerm - družstvo mladších žákyň

volejbal - Lenka Prchalová, družstvo kadetek