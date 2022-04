Primát největšího hřiště na Vysočině sice drží Telčští, vy ale máte zase nejvíce členů. Čím je do Svratky lákáte? My jsme byli do roku 2004 Golf Club Brno. A členová nám zůstali i po přechodu. Takže i nyní ve Svratce máme silnou členskou základnu právě z Brna.

Představení jednotlivých golfových areálů na Vysočině:

úterý - Golf Resort Telč

středa - Golf Club Svratka 1932

čtvrtek - Golf Jihlava

Čili modifikuji otázku. Co můžete nabídnout zajímavého golfistům z Brna, že jezdí hrát na Vysočinu?

Naše hřiště má tradici. Navíc, když je v Brně pětatřicet, u nás je sedmadvacet, což je pro hráče příjemnější. Okolo hřiště jsou osmdesát devadesát let vzrostlé stromy, takže se je kde schovat. (usmívá se)

Kolik členů momentálně v klubu máte?

Zhruba pět set sedmdesát.

To už je síla lidí. Může si přesto k vám na hřiště přijít zahrát i nečlen klubu?

My nejsme veřejné hřiště. Takže u nás mohou hrát jen ti, kteří mají, jak já říkám lidově, golfový řidičák. Dříve se to jmenovalo Zelená karta, nyní je to Osvědčení o herní způsobilosti. Aby ho hráč od garanta získal, musí splnit základní hráčské dovednosti. Druhou částí zkoušky jsou potom pravidla a etiketa. Což je pro nás golfisty to nejdůležitější.

Golf na Vysočině? V kraji jsou jen tři hřiště, ale také nejstarší klub na Moravě

Můžete ve zkratce popsat některé z těch důležitých věcí?

Jestli zahrajete na jamce tři nebo deset úderů, není podstatné. Důležité je, abyste věděl, jak se máte na hřišti chovat, jak se po něm pohybovat, jak neublížit hřišti nebo někomu, nebo aby někdo neohrozil vás.

Jak probíhá příprava na uvedené zkoušky?

U nás provozujeme oblíbené skupinové kurzy, kde se během deseti lekcí dozvíte vše od A do Z. Tam se dozvíte základy hry a dostanete i školení z pravidel. Samozřejmě, že zájemce vezmeme i na hřiště, protože je nutné, aby začátečník chodil s někým, kdo to již hraje. Tím se nejvíce naučí.

Starají se vaši členové i o hřiště a zázemí, nebo chodí „jenom“ hrát?

Brigády někde ještě dělají, ale my jsme zrušili. Raději ať začnou hráči dříve dřít na hřišti a vydělají si nějaké peníze. Po zaplacení ročního členského příspěvku, když tady není nějaký komerční turnaj či akce, mohou chodit hrát klidně každý den.

Golf je konzervativní sport, ale také podléhá současným trendům, netají Matoušek

Jak je dlouhá golfová sezona?

Podle počasí. Nejsme fotbalisti, že odhrneme sníh a jdeme na to. Letos už jsme měli otevřeno, ale s ohledem na to, jaké panovalo první dubnové víkendy počasí, jsme zase zavřeli. Otevřeme operativně. Standardně se dá říci, že máme otevřeno od dubna do půlky listopadu.

Jaké zajímavé turnaje ve svém areálu pořádáte?

Naší specialitou jsou čtyřdenní turnaje pro sto čtyři lidi. Už mají takový zvuk, že během tří minut od vypsání míváme plno.

Můžete se pochubit nějakými individuálními úspěchy svých členů?

V klubu máme dvojnásobného mistra republiky v mladších žácích, který je z Nového Města na Moravě. Ze stejného města je i u nás trénující mistryně republiky Denisa Vodičková, byť ta oficiálně hraje za jiný klub.