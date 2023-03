S šancemi na medaile míří výprava HB Ostrov do Havířova, kde se o posledním březnovém víkendu uskuteční republikový šampionát jednotlivců ve stolním tenisu.

Soutěže mužů se zúčastní kompletní extraligové áčko, hlavní soutěž mají jistou Tomáš Tregler, Pavel Širuček, Dmitrij Prokopcov a Tomáš Martinko. „Největší šanci na medaili mají Tomáš Tregler, který zatím mistrovský titul nemá, a Pavel Širuček. Ten už mistrem republiky opakovaně byl a úspěch si může zopakovat,“ poznamenal k šancím havlíčkobrodských stolních tenistů trenér Dmitrij Prokopcov, který rovněž do hlavní soutěže určitě zasáhne. Podle vlastních slov možná naposledy a cílem uhrát v pavouku, do něhož se dostane celkem 48 stolních tenistů, co nejlepší výsledek. „Letos v Havířově budu ale už víc jako trenér,“ dodal.

Černým koněm republikového mistrovství se může stát Tomáš Martinko. Kvalifikace čeká hráče, kteří většinu sezony hráli úspěšně první ligu za HB Ostrov B, případně hostovali v některých extraligových klubech. O hlavní soutěž tak v páteční kvalifikaci zabojují především Ondřej Květon, Radek Skála a Štěpán Brhel. Kvalifikace čeká i jejich klubové kolegy Šimona Jadrného, Filipa Vondráčka, Martina Vaigla, Aleše Nováka, Adama Siveru a Štěpána Staňka. Do kvalifikace zasáhnou ještě Martin Kučera a Jiří Babínek ze Slavoje Polná.

Mistrovství republiky se zúčastní kompletní domácí špička včetně v německých klubech působících reprezentantů Tomáše Polanského, Lubomíra Jančaříka a Jiřího Martinka. Loni se stal mistrem republiky chebský David Reitšpís, který ale letos figuruje mezi odhlášenými. Úřadujícím mistrem republiky ve čtyřhře je ale také havlíčkobrodský Tomáš Martinko, který loni, ještě v barvách Ostravy KST, získal titul spolu s havířovským Šimonem Bělíkem.

Početně méně zastoupeny budou v Havířově havlíčkobrodské ženy, hlavní soutěž má jistou pouze Aneta Širučková. Kvalifikaci budou absolvovat Tereza Pytlíková, Tereza Lošťáková, Linda Kolářová a Eliška Vožická. „Anetu Širučkovou čeká kromě dvouhry ještě čtyřhra, kde má spolu s Karin Grofovou ještě větší šanci na medaili,“ odhadoval trenér havlíčkobrodských žen Bohumil Vožický. Deblové spojenectví Anety Širučkové a hodonínskou Karin Grofovou je navíc už dostatečně prověřené.

Zasáhnout do hlavní soutěže, kterou bude hrát 24 žen, by měla i Tereza Pytlíková. „Mezi osmi nejlepšími z kvalifikacemi by měla být a do hlavní soutěže se dostat,“ prohlásil Bohumil Vožický. Původně byla mezi přihlášenými i Linda Záděrová, která se začíná vracet ke stolnímu tenisu po prosincové operaci ramene. Ta nakonec do letošních mistrovských bojů nepůjde. „Linda je pořád v péči lékařů, podle posledních informací se to vyvíjí dobře,“ poznamenal Bohumil Vožický.

Titul ve dvouhře žen bude obhajovat Kateřina Tomanovská, která hraje v Německu, ve čtyřhře Markéta Ševčíková (Hodonín) a Tamara Tomanová (Ostrava KST). Přihlášené jsou dále mimo jiné Hana Matelová, která působí rovněž v zahraničí, doberská Zdena Blašková, nebo břeclavská Kristýna Štefcová. Ta se loni stala mistryní republiky ve čtyřhře, titul získala spolu s havířovským Petrem Davidem.