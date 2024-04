V posledních dvou setech byla už Hana Matelová lepší, i když v tom rozhodujícím sedmém měla za stavu 5:5 i dost štěstí, které jí pomohlo definitivně odskočit a celé utkání nakonec poměrem 4:3 získat. „V koncovce jsem dělala chyby. V pátém setu se navíc štěstí přidalo na stranu Hanky,“ dodávala k dramatickému a kvalitnímu finále ve dvouhře Zdena Blašková.

Ráda byla za to, že obhájila nasazení do pavouka dvouhry, kde byla dvojkou, a pochvalovala si předvedenou hru. „Jsem ráda, že jsem zahrála dobře. Poslední zhruba dva měsíce hraju slušně a na mistrovství republiky jsem v tom pokračovala,“ říkala opora HB Ostrov, který v extralize postoupil do nadstavbové části z prvního místa.

Když nastupovala do finále dvouhry měla už v kapse titul ze smíšené čtyřhry, kterou znovu odehrála s Janem Valentou. „S Honzou už jsme byli jednou třetí a jednou druzí, teď jsme se dočkali titulu. Spolu jsme začínali hrát snad v mých čtrnácti letech, známe se dlouho, jsme sehraní,“ poznamenávala Zdena Blašková, letos třiadvacetiletá, k osvědčené spolupráci. Pro ni samotnou to ale první mistrovský titul v mixu nebyl, ten získala před sedmi lety společně s Tomášem Polanským.

S Janem Valentou chce letos rodačka z Prachatic, která žije a studuje v Ostravě a trénuje v Havířově zabojovat o olympijské hry v Paříži. „Když bylo oznámeno, že do olympijské kvalifikace v mixu půjdu já s Honzou, tak se ozvalo hodně kritických hlasů. O to víc jsme rádi, že se nám to letos na mistrovství republiky takhle povedlo,“ pochvalovala si čerstvý sportovní úspěch Zdena Blašková.

Ve smíšené čtyřhře odehrála spolu a Janem Valentou čtyři zápasy a všechny bez ztráty setu. „Na vítěznou vlnu jsme naskočili v pravý čas, v přípravě se nám nedařilo, tréninkové zápasy či sety jsme pořád prohrávali,“ dodala Zdena Blašková.

Olympijské kvalifikace je na programu v dubnu a v květnu, v dubnu startuje i play off domácí extraligy.