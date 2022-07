Rozhodla o úspěchu Lions už jejich první vydařená čtvrtina? Z pohledu toho, že v ní udělali jedenadvacet bodů a my v celém zápase dvacet devět, tak technicky vzato ne. Ale je pravda, že jim nástup do utkání vyšel. Ohromně si vážím, jak se naši kluci v dalším průběhu utkání dokázali zvednout a utkání zdramatizovat. Na jejich výkon jsem hrdý. Zároveň však musím pogratulovat Lions k titulu, zasloužili si ho.

V poločase jste prohrávali vysoko 7:28. Jak se vám podařilo tým namotivovat k tomu velkému vzepětí ve druhé půli?

Hokejovou řečí jsme prohrávali 1:4. To není málo, ale také to není nehratelné. Spíše jsme se proto motivovali, co zlepšit a hrát.

Ztrátu doháněli marně. Prague Lions rozebrali Gladiators hned v první čtvrtině

Souhlasíte s tím, že ve finále nefungovala vaše obrana tak jako v průběhu sezony?

Na hodnocení je ještě brzy. Nechci vynášet teď bezprostředně po utkání nějaké soudy. Nějaké chyby jsme udělali, ale to se ve fotbale stává.

