V roce sedmdesátého výročí založení se TJ Jiskra Havlíčkův Brod dočkala vytouženého dárku. Ve městě totiž byla otevřena druhá sportovní hala. Stojí v těsné blízkosti staršího sportoviště, se kterým má společné sociální zázemí. „Sportovci se do té stávající haly nevešli a chodili sportovat různě do města,“ kvitoval úspěšné zakončení výstavby senátor a bývalý starosta města Jan Tecl.

TJ Jiskra Havlíčkův Brod slavnostně otevřela svoji druhou sportovní halu. Stalo se tak v roce, kdy slaví sedmdesát let od svého vzniku. | Foto: Deník/Karel Líbal

Na celém projektu a drtivé většině jeho financování se podílela samotná TJ Jiskra se svými partnery. „Když za mnou přišli s představou výstavby nové haly, hned mě napadalo, že to bude velmi obtížně financovatelné a špatně se bude říkat ne,“ zavzpomínal na začátek výstavby Jan Tecl. „Rozpočet města má samozřejmě nějaké mantinely a věděl jsem, že nová hala bude stát hodně peněz.“

S tím ale funkcionáři největšího oddílu v okrese počítali. „Byl jsem velmi mile překvapen, když řekli, že mají financování vymyšlené, a že by potřebovali jen nějakou menší podporu. To znělo naprosto fantasticky a nesmírně si cením jejich aktivity,“ pokračuje senátor.

Na prostředí nové haly a první sportující děti v ní se podívejte v našem videu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Městu druhá hala uleví. Překvapivě však „jen“ částečně. „Byla to nutnost ji postavit. Sportovci se do té stávající haly nevešli a chodili sportovat různě do města. Například do staré tělocvičny na zimáku i do jiných tělocvičen ve městě. V tuto chvíli je nesmírně důležité pro Jiskru i město, že nová hala vznikla. A jsem přesvědčen, že by Havlíčkův Brod uživil i halu třetí,“ dodal Tecl.

„A možná i čtvrtou,“ dodává s úsměvem manažerka TJ Jiskra Michaela Slavíková.

Opravdu? „Sportovní týmy po nové hale volaly dlouho,“ potvrdil starosta města Zbyněk Stejskal. „A mám signály, že i pro novou halu bude obsazenost a vytížení enormní. Zájem projevují už i jiné než sportovní organizace.“