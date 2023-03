Na parádním pátém místě skončily havlíčkobrodské stolní tenistky v první sezoně po postupu do extraligy. Díky tomu jim sezona ještě neskončila, teď je čeká play-off.

Ani ve vyřazovací části nemusí rychle z kola ven, neboť se v úvodním kole utkají s MH stolní tenis Ostrava, soupeřem, který skončil s jednobodovým odstupem jen o příčku výš.

Vyřazovací boje začnou pro HB Ostrov a MH Ostravu ve středu 29. března. „Nejsme favoritem, ale čeká nás soupeř, proti němuž nejme úplně bez šance,“ řekl k dalším bojům v nejvyšší domácí soutěži trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický. Vyřazovací fáze se hraje na dvě týmová vítězství. Utkání se budou hrát znovu do šesti, s tím rozdílem že za stavu pět ku čtyřem se nehraje čtyřhra.

S umístěním v základní části soutěže byl trenér havlíčkobrodských žen pochopitelně spokojený. Ženský HB Ostrov chtěl do play off, kam prošlo osm týmů z dvanácti, pátá příčka je z tohoto hlediska maximem. „Hráli jsme o to, abychom se do play-off dostali, dlouho jsme osmičku jasnou neměli. Soupeři za námi, hlavně Břeclav a Hodonín B, posilovali a lepšili se,“ připomenul Bohumil Vožický.

Na druhé straně ale platí, že HB Ostrov od čtvrtého kola postupové příčky neopustil. Nejčastěji držel osmé místo, na němž se nacházel opakovaně po deseti odehraných kolech z celkových dvaadvaceti, naposledy ještě po kole devatenáctém.

Nakonec získal HB Ostrov pětačtyřicet bodů, stejně jako šestý Havířov, a o bod víc než sedmý Hradec Králové. Vyhrál deset z dvaadvaceti utkání, třikrát remizoval a devětkrát prohrál. Dvakrát dokázal porazit tři soupeře. Kromě obou na posledních příčkách (pražské El Niňo a Hodonín B) ještě Havířov. S Břeclaví a Vlašimí má Havlíčkův Brod bilanci jedné výhry a jedné remízy. S Dobrým s MH Ostrava jednou vyhrál a jednou prohrál a s Hradcem Králové remizoval a prohrál. HB Ostrov výsledkově neuspěl pouze se třemi nejsilnějšími domácími týmy (Hodonín, Ostrava KST a Moravský Krumlov), ale s výjimkou porážky 0:6 v Hodoníně nešlo o žádné výsledkové debakly.

V barvách HB Ostrov zasáhlo do extraligových bojů celkem osm hráček. Nejvíc utkání odehrála Egypťanka Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová, která ke 44 (z toho 24 vítězným) dvouhrám přidala ještě dvě vyhrané čtyřhry. „Splnila očekávání, nakonec měla úspěšnost přes padesát procent,“ řekl na adresu nejpilnější členky extraligového kádru trenér HB Ostrov.

Nejúspěšnější hráčkou pak byla Běloruska Darya Kiselová, která 24 z 31 dvouher vyhrála, přestože se k družstvu přidala až v závěru loňského roku. „Družstvu hodně pomohla,“ ocenil přínos druhé cizinky v týmu Bohumil Vožický.

V první polovině soutěže byla klíčovou hráčkou Linda Záděrová, která získala sedmnáct z pětadvaceti dvouher. Po operaci ramene v závěru podzimu se v sestavě zatím znovu neobjevila. Naštěstí se podle plánu po porodu připojila k týmu Aneta Širučková, která stačila odehrát dvaadvacet dvouher, z toho dvanáct vítězných. A k tomu se ještě podílela na dvou vyhraných čtyřhrách. „Linda byla důležitou hráčkou v první polovině sezony. Kdy se vrátí, zatím nevím. Začíná pomalu pinkat, v Havířově chodí s přípravkou. Aneta ukázala svoje kvality, bylo důležité, že se rychle vrátila, přestože to nemá s malým dítětem samozřejmě vůbec jednoduché,“ připomenul Bohumil Vožický.

Celou sezonu byla k dispozici Tereza Pytlíková, která bodovala ve třinácti z 38 odehraných zápasů. „Terka Pytlíková dělala důležité body a svou úlohu sehrála i pro dobrou atmosféru v družstvu,“ ocenil roli další hráčky Bohumil Vožický.

Mladé hráčky Tereza Lošťáková, Anna Stránská a Iva Gallerachová naskočily do extraligy jen v časech, kdy ze sestavy vypadla Linda Záděrová a kdy chyběla Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová, když čekala doma v Egyptě na nová víza do České republiky. Pro zmíněnou trojici to bylo spíš první seznamování s nejvyšší domácí soutěží. Bodovala jen Tereza Lošťáková, a to s v Hodoníně s tamním béčkem. „Terka Lošťáková uhrála v Hodoníně důležitý bod, který nám tehdy dost pomohl,“ připomněl trenér Bohumil Vožický.

Do play-off se probojovalo osm nejlepších družstev. Hodonín B a pražské El Niňo sestupují, Vlašim čeká baráž, pro Břeclav sezona skončila.

KONEČNÁ TABULKA

1. Hodonín 65 bodů

2. Ostrava KST 58

3. Mor. Krumlov 56

4. MH Ostrava 46

5. HB Ostrov 45

6. Havířov 45

7. Hradec Králové 44

8. Dobré 42

9. Břeclav 41

10. Vlašim 33

11. Hodonín B 31

12. El Niňo Praha 22