Jak vidí hlavní pořadatel seriálu Bohumil Novák šance na to, že se ještě nějaký závod uspořádá? „Můj optimismus je stále a stále ponižován dalšími a dalšími nařízeními. Bohužel nevím,“ pokrčí rameny šéf Poháru Běžce Vysočiny. „Ale pokud grafy a statistiky, kde hrozí největší nebezpečí nákazy, udávají, že sportovní akce jsou až na posledním místě, tak si nemyslím, že je dobré řešení tyto akce zakazovat,“ dodává.

Pohár Běžce Vysočiny 2020

USPOŘÁDANÉ

1. kolo Jarní běh Pávov

7. kolo Kamenická 15

8. kolo Dačická 14

9. kolo Opatov Přes tři hráze

10. kolo Okolo Rudného

12. kolo Alejemi v Kněžicích

13. kolo Běh na Vysoký kámen

14. kolo Řásná Přespolní běh

15. kolo Jihlavská hodinovka



ZRUŠENÉ

2. kolo Trpaslík Hybrálec

3. kolo Fränkische běh Okříšky

4. kolo Běh vítězství Jihlava-Třešť

5. kolo Planderský běh

6. kolo Stonařovské aleje

11. kolo Půlmaraton Nové Veselí



ODLOŽENÉ

16. kolo Cena Běžce Vysočiny

17. kolo Březina v Polné

18. kolo Roštejnskou oborou

19. kolo Běh Havlíčka Borovského

20. kolo Běh Heulosem

On jako organizátor se ale nic nesnažil obejít. „Koncem září byla zpřísněna opatření, a já to zarazil, protože není v silách pořadatele to dodržet. My bychom to možná zvládli, ale nevíte, jak se budou chovat lidi. Vím, jak probíhaly závody Běchovice nebo Čechman, kde jsem byl jako rozhodčí,“ říká Novák. „My jsme byli ukáznění a nedělali jsme akce, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“

Nicméně černou tečku za letošní sezonou ještě nedělá. „Čekáme a čekáme. Byli bychom rádi, kdyby se nějaký závod uskutečnil. Do konce roku je ještě času dost, tak se necháme překvapit,“ reaguje pořadatel Poháru Běžce Vysočiny.

Podle něj by se dalo závodit i v prosinci. „Lidi by určitě přišli. I na Silvestrovský běh chodí. A to kolikrát bylo počasí, že technické služby musely rozhrnovat snít. Možná jich za takového počasí přišlo víc než když bylo sychravo a mlhavo,“ doplňuje.

Pokud se však už žádný závod neuskuteční, vyhodnotí se vůbec letošní ročník? „Budu se snažit. Nejlepší variantou by bylo, kdyby se ještě jeden závod stihl, třeba na Heulose, a pak by se dalo udělat vyhodnocení na stadionu, kde by mohli běžci sedět na tribuně. Ale nevím. Možná to budu muset udělat nějak on-line,“ přemýšlí Bohumil Novák.

Toho nynější situace netěší, ale co ho potěšilo byla zpráva od Martina Kratochvíla. „Napsal mi, že chtějí pořádat Jihlavskou 15, která má být součást Českomoravského v běžeckém lyžování. Je to takové první naťuknutí,“ je rád, že se nezapomíná na sportovní akce v příštím roce. „Termín je stanovený na třiadvacátého ledna. A pokud bude zima, a já věřím, že letos bude, protože to klima se vrátilo do normálu, a budou povolené takové akce, tak lyžařské závody budou,“ uzavírá Novák.