Původně naplánovaný sobotní termín byl kvůli účasti televizních kamer změněn na neděli 12.15, kdy se v novoveselské ZDT Aréně začne hrát. „Po problémech, které jsme kvůli onemocnění covidem-19 měli, bude Dukla ve velké výhodě. Na to se ovšem nechceme vymlouvat,“ zdůraznil Kostka.

Televizní duel nevnímá jen jako boj o body v tabulce, ale také jako prezentaci práce svého mančaftu. „Dobře víme, jak jsou karty rozdané. Kluci sice trénují dobře, ale předchozí utkání v televizi jsme pokaždé nezvládli,“ mrzelo jej.

Proč tomu tak je, nad tím již dumal. „Nevím, zda je to nějaký komplex z minulosti. Jde ale o to, že utkání v televizi vidí nejen naši fanoušci, ale i sponzoři a partneři, rovněž také zástupci městyse a kraje. Všem těm chceme ukázat, že se jen neválíme, ale že se poctivě připravujeme,“ rozohnil se.

Pražané již prakticky o nic nehrají. Do play-off půjdou ze třetího místa, to už je definitivní. O nějakém podcenění či vypuštění zápasu se ovšem nedá hovořit. „Mladí hráči Dukly se určitě chtějí prezentovat v dobrém světle, obzvláště v televizi. Ti kluci mají ambice a v jejich genetickém kódu je dané, že šlapou od první do poslední minuty. To samé se týká také jejich trenéra Čurdy,“ sdělil.

Jde také ještě o jeden důležitý faktor. „Značka Dukly je tak silná, že si toho musí být všichni v klubu dobře vědomi. Nyní mají fazonu, dávají hodně gólů, určitě nic nepodcení,“ předpokládal.

Pokud by se mělo Nové Veselí poučit z posledního duelu v Kopřivnici, bylo by to jednoduché. Zopakovat dobrou první půli, naopak zapomenout na nevydařenou druhou. „V ní se projevila naše letošní velká bolest. Zápas jsme ztratili během prvních deseti minut,“ postýskl si.

Recept by znal. „Potřebujeme se v situacích, kdy zahodíme jednu nebo dvě šance, nebo přijdou technické chyby, zastavit a uklidnit se. Stále chlapcům říkám, že zápas se dá rychle jen ztratit a prohrát, nikoliv vyhrát. Musíme raději prodloužit přípravnou fázi, jít až na hranu pasivity a dostat se do čisté šance,“ popsal.

Současně přiznává i svůj podíl. „Tím, že v kádru nemáme zkušené harcovníky, musíme ještě o to více pomoci také my z lavičky. Pokud nemáme takové individuality, je potřeba se rovněž opřít o náš herní systém,“ dodal Kostka.

Program 22. kola Extraligy mužů

SOBOTA: Plzeň – Jičín, KP Brno – Hranice, Karviná – Maloměřice, Lovosice – Kopřivnice (vše od 18.00).

NEDĚLE: Nové Veselí – Dukla Praha (12.15). Frýdek-Místek – Zubří 25:34 (předehráno ve středu 24. března).