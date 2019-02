Jak konkrétně chcete změnit Český rybářský svaz?

Představ a plánů je mnoho, ale všechno bude záležet na tom, jaké změny budou chtít a připustí jednotlivé regionální organizace. Těch je sedm a z každé zaznívá trochu něco jiného. Mým prvním důležitým úkolem je proto nastavit nějakou linii a dosáhnout toho, že na jejím udržení budeme všichni pracovat jako tým, že budeme táhnout za jeden provaz.

To se v minulosti nedělo?

Na rovinu, v některých případech dostávají přednost osobní ambice jednotlivých funkcionářů před společnými zájmy rybářského svazu. Nemá cenu si to zastírat. Ale to není správná cesta a musíme najít řešení, jak se semknout. Čekají nás těžké úkoly.

Které problémy jsou nejnaléhavější?

Budeme se bavit o systému redistribuce finančních prostředků z prodeje celosvazových povolenek, protože se dlouhodobě objevují účelové podvody a zkreslení. Musíme také otevřít diskusi na téma revírů místního významu. To znamená, že si rybáři v regionu vyčlení revír pro své členy a nepustí do něj nikoho jiného. Chci, aby tato praxe skončila a aby takové revíry byly zrušeny a převedeny do celosvazového rybolovu, aby byly určeny všem rybářům. Ne že přijede někdo ze severní Moravy do jižních Čech a na každém revíru, který navštíví, bude muset dlouze studovat, za jakých podmínek tam může lovit, co a kdy tam může lovit a co si smí případně ponechat. Na vodách to působí zmatek.

Lze se vůbec ještě vyznat v bližších podmínkách rybolovu, které si rovněž stanovují regionální organizace?

To ano, ale rybář musí vědět, odkud má čerpat informace. Přitom vše upravuje vyhláška ministerstva zemědělství a podle mě by se měli všichni takovou normou řídit a buď tedy změny prosadit do ní, nebo se jí podvolit beze změn. Ale tak, aby byly všude podmínky pro rybaření shodné.

Na druhou stranu je logické, že organizace hájí svou pravomoc nastavovat si místní podmínky rybolovu zespodu. Nemyslíte?

Ano, ale jsou prvky, které je třeba sjednotit. Metoda Chyť a pusť, horní míra kapra, kdy rybář musí pustit rybu delší než 70 centimetrů, i když by si ji podle vyhlášky mohl ponechat, hájení ryb v době vysazování, to jsou podle mě věci, které mají být posouzeny plošně a buď zavedeny všude, nebo nikde. Já se jim nebráním. Ale bude dobré si vyhodnotit, například v horizontu čtyř let, jejich účelnost a opodstatněnost. A pokud nebude prokázáno zlepšení současného stavu, měli bychom vše znovu projednat a případně vrátit do původního stavu. V tom vidím návrat ke kořenům rybolov má být lehce dostupný, má mít jednoduše pochopitelné a přehledné normy.

