Hned ve třech disciplínách by se měla představit čerstvá halová mistryně republiky v pětiboji Dorota Skřivanová z pacovského Slavoje. Ve skoku do dálky bude hájit třetí místo z loňského roku, navíc je v této disciplíně v domácích tabulkách za 6,33 metru letos nejlepší. „Ráda bych skočila přes 6,20, v Ostravě se chci ujistit, že mohu skočit znovu daleko,“ řekla Dorota Skřivanová, která se připravuje na halové mistrovství světa, kde bude startovat pochopitelně v pětiboji. Ve světových tabulkách jí v pětiboji aktuálně patří páté místo.

Právě kvůli pětibojařskému vrcholu sezony, který bude od 18. do 20. března v Bělehradě, bere ostravský domácí šampionát jako test i součást přípravy. Spolu s trenérkou Martinou Blažková tak ladí formu na závody konané o dva týdny později. „Z toho důvodu se ještě rozhodnu, zda budu startovat na 60 metrů překážek, nebo na 400 metrů. Obě varianty mají svoje opodstatnění, v každém případě se budu snažit útočit na osobní rekord,“ dodala Dorota Skřivanová.

Kluby z Vysočiny přišly o jednoho soupeře. Dolní Benešov odstoupil ze třetí ligy

Na překážkách je v aktuálních tabulkách sedmá s časem 8,42 sekundy, na čtyřstovce šestá za výkon 54,92 sekundy (v Ostravě budou na startu ale jen tři lepší ženy). V obou disciplínách jsou to osobní halové rekordy.

Druhým medailovým adeptem je člen klubu Atletika Jihlava Eduard Kubelík, který chce v Ostravě startovat na obou sprintérských distancích. V běhu na 60 metrů je v domácích tabulkách s časem 6,82 sekundy devátý, osobní maximum z loňského roku má o jednu setinu sekundy lepší. „Chtěl bych si zlepšit osobní rekord, běžet pod 6,80. Důležité bude, jak se mi povede start, na medaili na šedesátce nemyslím,“ řekl ke své slabší disciplíně Eduard Kubelík.

Medaile ale měla být reálná v běhu na 200 metrů, kde je jihlavský sprintér s výkonem 20,98 sekundy v letošních tabulkách druhý. „Na dvoustovce mám větší šanci na úspěch, v kvalitní konkurenci by z toho mohl být i výborný čas,“ odhadoval Eduard Kubelík.

Velké plus, Bystřice udržela oporu své středové řady. Slovan pracuje na obraně

V Ostravě se mu navíc daří. Loni tam na halovém MČR do dvaceti let oba sprinty ovládl, na dvoustovce z toho byl díky času 20,95 sekundy dokonce juniorský evropský halový rekord. Letošní osobní maxima má také z Ostravy, kde startoval na začátku února na prestižním mítinku Czech Indoor Gala.

Mezi nejlepšími by se chtěl z Ostravy vracet Kubelíkův oddílový kolega Jan Švec, jehož čeká závod ve skoku o tyči. Letos skončil rovných pět metrů, což znamená sedmé místo v tabulkách, osobní maximum z roku 2020 má hodnotu 5,01 metru. „Myslím na nový osobní rekord, chtěl bych podat co nejlepší výkon,“ poznamenal Jan Švec. Odhaduje, že by mohl bojovat o čtvrté místo. „Bude záležet na momentální formě, je nás asi šest, kteří máme podobnou výkonnost. Když se mi všechno sejde, čtvrté, možná i třetí místo by z toho mohlo být,“ dodal Jan Švec, který se před půl rokem stal mistrem republiky pod širým nebem do 22 let.

Mezi 417 přihlášenými závodníky a závodnicemi jsou ještě Nikola Musilová na 60 metrů a Mikuláš Střelec na 400 metrů (oba Atletika Jihlava) a Kryštof Průša na 60 a 400 metrů (Spartak Třebíč).

Atleti z Vysočiny na halovém atletickém MČR (Ostrava 5. a 6. března):

Dorota Skřivanová (Slavoj Banes Pacov) – 400 metrů, 60 metrů překážek, dálka

Eduard Kubelík (Atletika Jihlava) – 60 metrů a 200 metrů

Jan Švec (Atletika Jihlava) – tyč

Nikola Musilová (Atletika Jihlava) – 60 metrů

Mikuláš Střelec (Atletika Jihlava) – 400 metrů

Kryštof Průša (Spartak Třebíč) – 60 metrů a 400 metrů