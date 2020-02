O porážce rozhodla druhá půle

Futsalová Boca zajížděla na palubovku třetího Jablonce a vypadalo to, že by si odsud mohla odvézt nějaké body. Ale domácí se po čtyřiadvaceti minutách probrali a začali hrát svou hru, na kterou Chotěboř nestačila. Do druholigové tabulky si nakonec nepřipsala ani bod.

Ilustrační foto. | Foto: Redakce